Universidad de Sevilla avisa al Parlamento Europeo de "falta de derechos básicos" de trabajadoras migrantes del cuidado

Imagen de recurso de una trabajadora del Servicio de Atención a la Dependencia. - US

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor Francisco J. Medina, del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla (US) ha presentado en el Parlamento Europeo los resultados de un informe europeo sobre riesgos psicosociales y el bienestar de las trabajadoras migrantes del cuidado, que pone de manifiesto "la precariedad y ausencia de derechos básicos que afrontan estas personas en el ejercicio de su trabajo".

La presentación sintetiza los hallazgos procedentes de 33 grupos focales y de los estudios de diario realizados con más de 600 trabajadoras en Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Suecia, que muestran patrones comunes en el trabajo de cuidados desarrollado por personas migrantes, "tales como exclusión laboral estructural, incluso en un contexto de elevada demanda de personal; precariedad e irregularidad contractual, vinculadas a trabajos sin contrato, salarios inestables y ausencia de derechos básicos", detalla la US en una nota d prensa.

Además, el estudio encontró vulnerabilidad frente a explotación, discriminación y violencia, especialmente en contextos de empleo informal o situaciones administrativas irregulares. También altos niveles de estrés, agotamiento emocional y dificultades para desconectar del trabajo, en un escenario de sobrecarga laboral y escaso apoyo institucional.

Asimismo, las personas que participaron en el estudio se veían afectadas por el impacto de las circunstancias migratorias, marcado por soledad, inseguridad económica y ausencia de redes de apoyo.

El profesor Francisco J. Medina ha sido el encargado de presentar los resultados los resultados del estudio europeo Horizon sobre los riesgos psicosociales y el bienestar de las mujeres migrantes, dentro del Panel 2 - 'Building Fairer Care Systems: Migration, Gender and the EU Agenda', un proyecto coordinado por Medina y por Inés Martínez-Corts, ambos profesores del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla.

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL

La intervención subraya la necesidad urgente de reforzar la protección laboral, el reconocimiento profesional y el acceso a recursos de bienestar y apoyo psicológico, especialmente para las trabajadoras migrantes que sostienen tanto el cuidado domiciliario como el institucional en Europa.

La conferencia ha reunido a representantes de la Comisión Europea, Eurofound, EFSI, EFFE y varios miembros del Parlamento Europeo, y constituye un espacio clave para avanzar hacia políticas públicas que garanticen condiciones de trabajo justas y sistemas de cuidado más sostenibles.