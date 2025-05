La Universidad de Sevilla califica de "inadmisible" la prohibición de matricular a estudiantes extranjeros en Harvard

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) califica como "inadmisible" el anuncio hecho por el gobierno de Estados Unidos de la prohibición a la Universidad de Harvard de matricular a estudiantes extranjeros. Así lo ha expresado la vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización de la US, Carmen Vargas, quien ha recordado que "las universidades, por su naturaleza, son instituciones abiertas al mundo".

"Es un freno a la captación de talento, una afrenta a la autonomía universitaria y, desde luego, una injerencia a la autonomía universitaria", ha añadido Vargas en un comunicado, al tiempo que ha destacado que "la ciencia no debe tener fronteras".

La Universidad de Sevilla, gracias a su afiliación al Real Colegio Complutense de Harvard, ofrece a su personal docente e investigador (PDI), estudiantes de doctorado y egresados la oportunidad de optar a becas para estancias de investigación o programas de posgrado en la Universidad de Harvard.

Al respecto, solo cinco universidades de España tienen este tipo de acuerdo con Harvard --Madrid, Alcalá, Valencia, Sevilla y Oviedo-- y gran parte de los beneficiados de estas becas termina siendo profesores en las universidades de partida, ha asegurado Vargas.

En lo que se refiere a estudiantes, es un programa muy selectivo, en el que se sufragan sus estudios de máster o doctorado completo en la universidad estadounidense. Por ello, el número de estudiantes de la US que cada año disfruta de este programa es reducido y no suele superar los dos participantes. También el personal investigador de la US puede acceder a diversos programas para desarrollar sus estudios en Harvard. "No sabemos cómo va a afectar esta medida a los investigadores", ha explicado la vicerrectora.

La US no ha recibido por el momento ninguna comunicación oficial desde la Universidad de Harvard. De hecho, hace unas semanas representantes de la US visitaron el campus estadounidense con motivo del 35 aniversario del Real Colegio Complutense en Harvard y fueron recibidos por el rector de Harvard, lo que muestra las buenas relaciones académicas que se mantienen con la institución. "Es una cuestión imprevista y tenemos que profundizar en las posibles consecuencias", ha subrayado Vargas. "Estamos muy preocupados".

Existen diversas oportunidades para profesores, investigadores y estudiantes de doctorado que deseen llevar a cabo algún proyecto de investigación o estudiar un posgrado en dicha Universidad. Cada una de ellas varía en función del perfil del solicitante y del objetivo de su estancia.

REAL COLEGIO COMPLUTENSE EN HARVARD

El Real Colegio Complutense en Harvard (RCC, RCCHU) es un centro español afiliado a la Universidad de Harvard desde 1990. Se trata de una institución sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es fomentar y promover una cooperación e intercambio académico, científico y cultural entre la Universidad de Harvard y el Sistema Español de Educación Superior, promoviendo y desarrollando actividades en cada ámbito del triángulo de conocimientos.

El acuerdo original entre la Universidad de Harvard y la Universidad Complutense de Madrid se renovó en 2009. Y, posteriormente, el RCC ha ido incorporando otras universidades asociadas. Entre ellas figura la Universidad de Sevilla, que se adhirió a él en 2015. El RCC diseña, implementa y apoya puentes de conocimiento entre Harvard y las universidades asociadas a través de una variedad de Proyectos y Programas de Investigación.