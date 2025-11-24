La Universidad de Sevilla conmemora el 25N con un concierto de la cantautora feminista Lourdes Pastor

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantautora sevillana de raíz flamenca, socióloga y activista feminista, Lourdes Pastor, ofrecerá el 26 de noviembre a las 18,30 horas en el salón de actos de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, su espectáculo titulado 'Latidos Flamencos de Democracia y Feminismo', dentro de los actos con los que la Universidad de Sevilla conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).

Según ha enmarcado la Universidad en una nota, el evento, que fusiona música, poesía y reflexión en un trayecto artístico de unos 75 minutos, aborda temas como la memoria histórica, los derechos humanos, el empoderamiento femenino y la igualdad.

También el día 25, la Unidad para la Igualdad de la Universidad ha organizado un acto en el que presentará una campaña, que bajo el lema 'Avisa cuando llegues', tiene como objetivo visibilizar la realidad de las violencias machistas y promover un cambio social dentro de la comunidad universitaria. Durante la conmemoración se leerán poemas, el manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de universidades españolas por el 25N y se iluminará de violeta la fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Con motivo de esta conmemoración, la Facultad de Educación lanzará también otra campaña sensibilización 'No todo vale: trata como quieras que te traten', será también el martes 25 de noviembre de 2025 de 11,00 a 11,30 horas, en las gradas del patio de la Facultad.