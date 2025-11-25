La Universidad de Sevilla destaca en 19 disciplinas en el ranking de Shanghai de las mejores universidades del mundo

Archivo - Fachada del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla. A 1 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 del Ranking de Shanghai by Subject, orientado a analizar el desempeño de las universidades según las áreas de conocimiento, ha mostrado que la Universidad de Sevilla (US) ha destacado en 19 disciplinas en el Top 500 mundial. En concreto, ha despuntado en el área de 'Automation & Control' situándose como la primera en este ámbito en España y en la horquilla 76-100 a nivel mundial.

Según ha informado la Universidad en una nota de prensa, la institución ha mejorado su posicionamiento internacional en cuatro áreas y a nivel nacional ha progresado en trece ámbitos. Asimismo, se ha situado en el Top100-150 en el campo de 'Agricultural Sciences'.

Por áreas de conocimiento, sobresale la rama de Ingeniería, que presenta siete disciplinas en el Top500 mundial, seis de ellas en el Top300. A su vez, el mismo área aporta siete disciplinas situadas en el Top5 nacional. La siguen las Ciencias Médicas con cuatro disciplinas dentro del Top300.

Además de la primera posición de 'Automation & Control', ha destacado la segunda posición de 'Instruments Science & Technology' y 'Electrical & Electronic Engineering', que se ha sitúado en el rango 2-3. Ambas disciplinas están, además, en el Top151-200 mundial.

En este sentido, el Ranking global de materias académicas 2025 (Shanghai GRAS Subjects) ordena por "materia o disciplina las universidades seleccionadas en función de la valoración del desempeño de las universidades en temas relevantes", ha enmarcado la institución sevillana.

En esta edición, se mantienen como "indicadores" el número de publicaciones resultados de la investigación recogidos en publicaciones Q1, la influencia de la investigación medida a través del Category Normalized Citation Impact (CNCI), la colaboración internacional en la producción científica (IC) y la calidad de la investigación (Top).

También son valorados los indicadores de alto reconocimiento como premio Nobel o Medalla Field entre otros reconocimientos internacionales, Premio Académico Internacional (Laureado), los Investigadores Altamente Citados (HCR), los Editores Jefe de Revistas Académicas Internacionales (Editor) y los que ocupen puestos de liderazgo en organizaciones académicas internacionales (Leadership).

La US ha subrayado que "los índices de las principales revistas, premios académicos internacionales y organizaciones académicas clave se basan en la Encuesta de Excelencia Académica (AES) realizada por ShanghaiRanking.

Así, los indicadores académicos se han referido al periodo 2020-2024 y las instituciones están clasificadas en 57 materias en Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.