La Universidad de Sevilla destaca en Artes y Humanidades e Ingeniería y Tecnología en el ranking QS by subject

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa entre las 400 mejores del mundo en las cinco grandes áreas del ranking 'QS by Subject', que acaba de salir a la luz. También se ha publicado el 'URAP World University ranking 2025', en el que la US se sitúa en la posición 333 de las universidades de todo el mundo, escalando así 27 posiciones desde la última edición de esta clasificación.

Según ha informado el centro universitario en un comunicado, los datos reflejan que la Universidad de Sevilla se sitúa a nivel internacional como "una de las instituciones de referencia". Por grandes áreas, la US se sitúa en el rango de las 200 mejores en una de las cinco grandes áreas, la de Artes y Humanidades. Si se consideran únicamente las instituciones españolas, la US se encuentra en la posición novena en las áreas Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología y Ciencias de la Vida y Medicina.

A su vez, el 'URAP World University ranking 2025' coloca a la US en la posición 333 mundial entre las 3000 universidades evaluadas. A nivel nacional la US mantiene su octava posición sobre las 65 universidades españolas analizadas. Este ranking evalúa la calidad académica de las instituciones de educación superior (IES), basándose en la calidad y cantidad de sus publicaciones científicas. En esta edición han seleccionado las 2.500 mejores universidades de entre todas las analizadas, cubriendo así, aproximadamente, el 12 por ciento de todas las IES del mundo, lo que lo convierte en uno de los sistemas de clasificación internacional de universidades más completos.

Las áreas y disciplinas más destacadas de la US En el análisis por áreas que realiza el 'QS by Subject', la US mejora su posición y se coloca la posición 200 en Artes y Humanidades. La sigue el área de Ingeniería y Tecnología, que alcanza la posición 299 mundial. A continuación, se colocan entre las 400 mejores mundiales las áreas de Ciencias Sociales y Empresariales (posición 350), Ciencias Naturales (posición 351) y Ciencias de la Vida y Medicina (posición 380).

En la clasificación por disciplinas, la US posiciona diez de ellas entre las 200 mejores del mundo, otras cinco disciplinas entre las 300 mejores del mundo y once entre las 400 mejores. En el siguiente escalón top 500 aparecen otras cuatro disciplinas más, completando las 30 rankeadas. La Universidad de Sevilla destaca en Arqueología, Arquitectura, Educación y gestión hotelera y de Ocio en el top 101-150.

A continuación, aparece Antropología en el top 101-170. Además, la US ha sido clasificada en esta edición en dos nuevas disciplinas: Sociología y Enfermería.

Sigue la evolución de introducir nuevas disciplinas en este ranking, puesto que desde 2021 la US se ha clasificado en nueve disciplinas más. La consolidación de estas áreas y disciplinas de en la calificación pone de manifiesto la calidad de la US en el exigente entorno de la educación superior mundial.

En esta edición, la US mantiene la posición en 17 disciplinas: Arquitectura y Construcción, Lengua y literatura inglesa, Historia, Lenguas modernas, Antropología, Estudios empresariales y de gestión, Economía y Econometría, Educación, Gestión hotelera y ocio, Estadística e Investigación Operativa, Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Agricultura, Biología, Química, Matemáticas y Física y Astronomía.