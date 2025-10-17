La Universidad de Sevilla entre las diez universidades más sostenibles de España según el ranking de la Fundación CYD

Archivo - Detalle de la escultura de la Fama, que preside la fachada principal del Rectorado. Imagen de archivo. - US - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa en la sexta posición entre las universidades españolas más sostenibles según el ranking de la Fundación CYD. Por primera vez esta lista profundiza en las dimensiones sociales y medioambientales de estos centros.

Según la nota de prensa publicada por la US, la institución ha obtenido un rendimiento elevado en ocho de los 16 indicadores analizados para elaborar esta clasificación.

Se trata del primer instrumento de evaluación comparativa y con enfoque cuantitativo desarrollado en el Sistema Universitario Español y su misión es proporcionar una visión estructurada y objetiva sobre el grado de implicación y desempeño de las universidades en estas áreas.

El ranking se estructura en dos dimensiones, cada una de ellas evaluada mediante un conjunto de indicadores específicos que permiten medir de manera precisa el desempeño universitario. Por un lado, el compromiso social con equidad, diversidad o inclusión entre sus diez indicadores. Y por otro lado, acciones de compromiso medioambiental con eficiencia energética y gestión de residuos entre sus seis indicadores.