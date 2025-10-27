La Universidad de Sevilla emplea al 40% de sus estudiantes con capacidad intelectual a través de UnidiversUS

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, inaugura la quinta edición de UnidiversUS. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha conseguido insertar laboralmente a 34 estudiantes con discapacidad intelectual, lo que supone el 40% de los 85 estudiantes que durante cinco años han pasado por el programa UnidiversUS del que el rector, Miguel Ángel Castro, ha inaugurado este lunes su sexta edición.

Según informa la propia US en una nota, el programa, que se desarrollará en la Facultad de Ciencias de la Educación, acogerá a 17 nuevos estudiantes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, que tendrán la oportunidad de adquirir un título propio de la Universidad de Sevilla "y abrirse un futuro en el mundo laboral".

La directora del programa, Anabel Moriña, ha declarado que comparando las tasas de empleo del país, "las de UnidiversUS son bastante amplias", un hecho que han conseguido "porque hay muchos recursos que se movilizan".

En concreto, entre estos recursos se encuentran cuatro preparadores laborales, asignaturas específicas y competencias concretas para desarrollar determinados puestos de trabajo y un programa "muy ambicioso y muy completo" que trabaja de manera integral.

El curso, galardonado recientemente en los III Reconocimientos en Cultura Saludable, Solidaridad e Inclusión en el Entorno Universitario que otorga la US, está estructurado en dos cursos para ofrecer un total de 33 créditos europeos, lo que equivale a 826 horas de formación integral orientada a "mejorar la empleabilidad, las competencias emocionales y sociolaborales", y a fomentar "activamente" la inclusión social y laboral de los participantes.

"LA MAGIA DE LA INCLUSIÓN"

Moriña ha calificado a UnidiversUS como "la magia de la inclusión", gracias a su "enfoque integral" y a las clases inclusivas que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación, "junto con los estudiantes de Educación Primaria, de Infantil, de Pedagogía".

Además de las clases inclusivas, UnidiversUS promueve la inclusión social mediante actividades fuera de la universidad y el programa de 'Embajadoras Inclusivas', donde "estudiantes voluntarios comparten el mensaje de la inclusión".

Con la cofinanciación de la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, la formación se articula en dos bloques, siendo el primero uno dedicado a la adquisición de competencias generales, y otro enfocado en la formación específica para el empleo, con "especial énfasis en roles relacionados con la atención al público".

Tal y como ha detallado la institución académica, como "elemento esencial" del programa los estudiantes llevarán a cabo prácticas profesionales en diversas empresas colaboradoras, una "etapa crucial" que les permitirá "aplicar los conocimientos teóricos" y facilitar su "efectiva inserción" en el mercado laboral.

Por su parte, el rector ha expresado el compromiso "más profundo" de la US con una educación "inclusiva y de calidad", donde se hace realidad el derecho de todas las personas a "poseer una vida plena y feliz".

En este sentido, Castro ha apuntado que cuando pusieron el programa en marcha en 2020 sabían que "no era tarea fácil", pero la efectuaron con "completa convicción, con ilusión y con la plena certeza de que merecía la pena".