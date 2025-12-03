La Universidad de Sevilla y una empresa alemana impulsan un doctorado industrial sobre Inteligencia Artificial

Presentación del Doctorado Industrial IA para entrada en nuevos mercados - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la empresa alemana Printec-DS HMI Solutions GmbH han anunciado el inicio de un programa de doctorado industrial que estará dirigido por la directora de Marketing de Printec-DS, Diana Scherz. La investigación se centrará en el uso de modelos de lenguaje de gran escala para el desarrollo de estrategias de marketing orientadas a la entrada en nuevos mercados.

Según ha informado la institución académica en una nota, el proyecto doctoral analizará cómo estos modelos avanzados de inteligencia artificial pueden recopilar, procesar e interpretar datos de mercado complejos, con el objetivo de ayudar a las empresas a evaluar nuevas oportunidades y diseñar estrategias de acceso viables.

En este sentido, la iniciativa se enfocará en estudiar de forma científica los beneficios y limitaciones de estas herramientas, especialmente en relación con las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes), sin anticipar resultados de productos concretos.

La Universidad ha remarcado que las pymes requieren "soluciones innovadoras" basadas en Inteligencia Artificial (IA) para reforzar "su competitividad y capacidad de adaptación en un entorno cambiante". La integración de la IA en la elaboración de estrategias de marketing, permitirá que estas empresas "accedan a análisis avanzados que tradicionalmente solo estaban al alcance de grandes corporaciones", ha detallado la institución.

El doctorado industrial cuenta con la supervisión de Juan Antonio Ortega, de la Universidad de Sevilla, Thomas Holeczek de la empresa Printec-DS y Wilhelm Daniel Scherz de HTWG Konstanz, lo que garantiza una "orientación conjunta desde la academia y la industria".

Así, la iniciativa pone de manifiesto, según la Universidad, la "relevancia" de la colaboración entre instituciones académicas y el sector empresarial. La US aporta "rigor científico y experiencia investigadora", mientras que Printec-DS "facilita conocimientos prácticos y desafíos reales del entorno industrial". Esta alianza asegura que "los resultados del proyecto sean sólidos desde el punto de vista científico y aplicables a las necesidades empresariales".

En este contexto, el doctorado industrial refleja "el compromiso compartido con la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo económico, reforzando el papel de la universidad y la empresa como actores clave para una economía europea más competitiva y resiliente".

La institución ha enmarcado que Printec-DS HMI Solutions GmbH es una empresa alemana, fundada en 1983 y especializada en teclados industriales y sistemas HMI personalizados. Con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de interfaz hombre-máquina, ofrece "servicios integrales" desde el concepto hasta la producción interna. Al tiempo que han idicado que exporta a más de 58 países y cuenta con más de 900 variantes de producto en más de diez sectores industriales.

Por su parte, HTWG Konstanz - University of Applied Sciences es una "reconocida institución académica alemana", fundada en 1906, que destaca, según la US, por su "excelencia" en ingeniería, negocios y ciencias aplicadas que mantiene "estrechos vínculos" con la industria y apuesta por la investigación orientada a la práctica, fomentando la "innovación y la preparación de profesionales para los retos reales del mercado".