La Universidad de Sevilla entrega el premio 'Legado José Vallejo' al mérito académico a seis alumnos de Filología

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha entregado a seis estudiantes los premios 'Legado José Vallejo', un galardón que se otorga a los mejores expedientes académicos del Grado en Filología Clásica y del Doble Grado en Filología Clásica y Filología Hispánica.

En esta ocasión, según ha informado la entidad educativa en una nota de prensa, los alumnos reconocidos, correspondientes a los cursos 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, han sido Jorge Ponce, Violeta Silva y Diana Lara, del Grado de Filología Clásica; y Elena Fernández, Gonzalo López y Jesús González, del Doble Grado en Filología Clásica y Filología Hispánica.

El acto ha sido presidido por el director del del Secretariado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, Andrés Luque, que ha resaltado la importancia de la Filología "como disciplina para conocer otras culturas y lenguas". También han asistido el decano de la Facultad de Filología, José Javier Martos, y el director del departamento de Filología Griega y Latina de la Universidad, Juan José Martos.

Tras la entrega de premios, el profesor de Filología Latina de la Universidad de Barcelona Javier Velaza ha impartido la conferencia 'Las lenguas prerromanas, desde Vallejo hasta hoy', en la que ha abordado el estudio de las lenguas habladas en la península ibérica durante la Antigüedad.

Durante su intervención, ha explicado que actualmente se conservan alrededor de 3.200 inscripciones correspondientes a siete lenguas diferentes, escritas mediante al menos diez sistemas de escritura distintos.

Además, ha señalado que el grado de conocimiento que poseemos sobre estas lenguas "es dispar" ya que "mientras de algunas apenas comprendemos nada, de otras podemos acercarnos, al menos, con alguna competencia el contenido de sus textos".

Según Velaza, esta diversidad lingüística ofrece "una valiosa perspectiva sobre la complejidad étnica e histórica de la Hispania antigua".

El también decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona se ha referido a José Vallejo como un "extraordinario filólogo clásico y latinista" y ha dedicado unas palabras al alumnado de Filología, que ha definido como "una ciencia noble que juega un papel extraordinario, porque somos los defensores de los textos, que son la forma en la se constituyen las identidades de los pueblos".