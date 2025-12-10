La Universidad de Sevilla felicita las fiestas en un vídeo y destaca el "sentido de pertenencia a la comunidad"

Fotograma del vídeo lanzado por la US y Esenzia por la Navidad. - US

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la marca de ropa Esenzia han lanzado en redes sociales un vídeo para felicitar las fiestas a la comunidad universitaria, en particular, y a la sociedad, en general.

Con el lema 'A cambio de nada', esta campaña navideña pone el foco en que compartir te hace ser parte de una comunidad. Es una acción de comunicación centrada especialmente en el alumnado, colectivo más numeroso de la comunidad universitaria, con la que se destaca que la Universidad de Sevilla es grande "no solo por su prestigio, sino porque consigue que sientas que perteneces a su comunidad".

El lanzamiento del vídeo se complementa con una edición limitada de 100 camisetas que han sido regaladas entre miembros de la comunidad universitaria que han participado en una actividad, desarrollada en varios campus de la US, con mensajes explicando a quién le regalarían la camiseta y por qué.

Junto a esta acción de comunicación, la Universidad de Sevilla también lanzará una campaña con su tradicional villancico entre el 12 y el 22 de diciembre en redes sociales, Spotify, Google y emisoras de radio. La nueva edición de la campaña del villancico lleva una creatividad renovada y el lema este año es 'Mantén las tradiciones, estés donde estés'.