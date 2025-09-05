La Universidad de Sevilla inicia el curso con más de 13.500 nuevos estudiantes y títulos innovadores en IA y Economía

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 11.500 estudiantes de nuevo ingreso comienzan este lunes 8 de septiembre su etapa en la Universidad de Sevilla (US), una comunidad de casi 80.000 personas. Entre ellos se encuentra el nuevo alumnado de máster, que se sumará a las clases a partir de la primera semana de octubre.

A lo largo del mes de septiembre, las distintas facultades y escuelas celebran jornadas de bienvenida para facilitar la adaptación a la vida universitaria de los recién llegados y ofrecerles información clave sobre los estudios y los recursos que tienen a su alcance. La acogida del nuevo alumnado coincide con la puesta en marcha de una oferta académica renovada, que incorpora grados y másteres pioneros en áreas estratégicas como la Inteligencia Artificial, la Economía y la Salud, destaca la US en una nota de prensa.

Como parte de esta apuesta, la US reconoce por primera vez la participación del alumnado en proyectos multidisciplinares con créditos académicos, trabajos de fin de estudios, prácticas e incluso actividades evaluables de asignaturas de proyectos. Por otro lado, y como novedad, el Instituto de Idiomas ha puesto en marcha nuevos cursos online de preparación para el examen 'Linguaskill' de Cambridge, reforzando así la proyección internacional y la empleabilidad de sus estudiantes.

La vicerrectora de Estudiantes, Carmen Gallardo, ha dedicado unas palabras a todo el estudiantado de la US para que tenga un curso 2025-2026 "lleno de retos, en el que se desarrollen como personas y desde el punto de vista académico". Para ello, recomienda que aprovechen todos los recursos y oportunidades que la Universidad pone a su disposición, como son las asociaciones estudiantiles, el aula de debate, las actividades culturales y el deporte.

Gallardo también ha aprovechado para sugerir que participen en las actividades de voluntario "que son muchas, diversas y con una gran labor social. La vicerrectora les recomenda además que aprovechen las oportunidades de movilidad nacional e internacional que ofrece la universidad".

UNA TITULACIÓN PIONERA EN ESPAÑA

La Universidad de Sevilla ha ofertado este curso un total de 16.653 plazas de nuevo ingreso, de las que 12.031 son para los títulos de grado y 4.622 para títulos de máster, consolidando así su liderazgo en el sistema universitario andaluz y nacional. Entre las novedades más destacadas se encuentran el nuevo Grado en Ingeniería Informática- Inteligencia Artificial con mención dual, pionero en España y Andalucía, y el nuevo Doble Grado en Economía y Administración y Dirección de Empresas.

Con respecto a los másteres, la US inicia el curso con nuevas titulaciones, como el nuevo Doble Máster en Psicología General Sanitaria y Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta; y los másteres en Administración de Empresas, Inteligencia Artificial para la Transformación Empresarial (de Ulysseus), Logística y Gestión de Operaciones, Operación de Sistemas Espaciales, Ingeniería Aeronáutica y Operación de Sistemas Espaciales, Derecho y Ética de la IA, Optometría Clínica, y Ciencias y Tecnologías Físicas Aplicadas a la Medicina y la Biología.

ALUMNADO INTERNACIONAL

En cuanto al alumnado internacional, la Universidad de Sevilla ha dado la bienvenida a los primeros 1.600 estudiantes internacionales, que cursarán el primer cuatrimestre o el curso completo en sus centros. Más adelante, se incorporará el grupo de estudiantes que realizarán el segundo cuatrimestre, así como quienes participen en otras modalidades de movilidad internacional.

En total la institución espera superar la barrera de los 3.000 estudiantes, colocándose como la tercera universidad española en captación de fondos de movilidades de estudiantes y personal.