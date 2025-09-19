La Universidad de Sevilla inviste como Doctores Honoris Causa a Amparo Belloch y a José Manuel González-Páramo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha concedido "la más alta dignidad académica" a Amparo Belloch y a José Manuel González-Páramo, invistiéndolos como Doctores Honoris Causa y reconociendo así su "contribución a la sociedad" dentro de ámbitos como la psicología clínica y la economía pública.

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha señalado en una nota que el Claustro de la US aprobó en noviembre de 2022 el nombramiento de estos dos nuevos Doctores Honoris Causa, "dos personalidades que, desde disciplinas diversas pero convergentes en su vocación de servicio, representan con excelencia los valores que dan sentido a nuestra institución".

En la rama de Ciencias de la Salud, la profesora Amparo Belloch Fuster, fundadora y presidenta de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (Aepcp), constituye "todo un referente en su ámbito de trabajo y destaca como docente, clínica e investigadora de primer nivel por su labor en torno al espectro obsesivo-compulsivo".

En su discurso, Belloch ha hablado sobre la necesidad de incorporar las aportaciones de la psicología clínica para abordar de una forma eficaz los problemas de salud mental de la población, que según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afectan a través de un trastorno a una de cada ocho personas en el mundo.

En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas la US ha reconocido a José Manuel González, a quien "se le debe un gran impacto a través de sus manuales como profesor Universidad Complutense de Madrid en todas las facultades de Economía", gracias a su "colosal obra difícilmente superable", según ha asegurado su padrino y profesor del Departamento de Economía Aplicada, Ángel Luis Hierro, quien ha hecho un recorrido por las virtudes académicas de González-Páramo.

Durante el acto, el rector ha subrayado la importancia de la Universidad como "el gran ascensor social" que permite a generaciones de mujeres y hombres "transformar su vida y la de sus familias y alcanzar la noble misión de garantizar la igualdad de oportunidades". "La Universidad no es un privilegio, es un bien común, una necesidad", ha declarado.

Castro ha recordado que el título de "doctor" no es un simple galardón, "sino el símbolo de la más alta entrega al saber, y designa a quien no sólo ha aprendido, sino a quien ha hecho del conocimiento una luz que se comparte con los demás".