La Universidad de Sevilla lamenta el fallecimiento de la compositora Marisa Manchado en el accidente de Urda (Toledo)

Archivo - Imagen de archivo de la compositora Marisa Manchado. - INAEM - Archivo

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha lamentado este sábado el fallecimiento de la compositora y Premio Nacional de la Música Marisa Manchado a los 70 años de edad como consecuencia del trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 muertos por la colisión de dos trenes.

Así lo ha señalado la entidad en un mensaje a través de su cuenta oficial en redes sociales, donde ha manifestado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de la también pianista y musicóloga, "una de las figuras más relevantes de la creación musical contemporánea española".

"La noticia de su fallecimiento nos conmueve de una manera especialmente cercana", ya que Marisa Manchado viajaba precisamente a Sevilla para participar en el encuentro académico 'Música para el presente: Diálogos con la obra de la compositora Marisa Manchado', organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la US. Una jornada concebida para reconocer "su extraordinaria trayectoria artística, compartir su reconocimiento y acercar su legado a nuestra comunidad universitaria".

Asimismo, la entidad educativa ha subrayado que su pérdida supone "un inmenso dolor para el mundo de la música y la cultura, pero también para la Universidad de Sevilla, que esperaba recibirla y compartir con ella una jornada de conocimiento, reconocimiento y diálogo".

El encuentro que debía rendir homenaje a su vida y a su obra se ha convertido así en "un motivo de recuerdo y de profundo agradecimiento por todo cuanto nos ha legado", ha añadido.

La Rectora de la Universidad, en nombre de toda la comunidad universitaria, ha expresado además su "más profundo pesar por esta irreparable pérdida", al tiempo que ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a la familia, amistades y compañeros de Marisa Manchado, así como a todas aquellas personas que compartieron con ella su pasión por la música y tuvieron la oportunidad de conocer de cerca su "extraordinaria calidad humana y artística".

Finalmente, la US ha hecho extensivo este sentimiento de pesar a las familias de todas las víctimas del accidente ferroviario, reiterando "su solidaridad y cercanía en estos momentos de inmenso dolor".

"Su música, su compromiso y su legado permanecerán vivos en nuestra memoria y en las generaciones que seguirán encontrando inspiración en su obra. Descanse en paz", ha concluido el comunicado.