Universidad de Sevilla lidera un estudio internacional sobre el crecimiento infantil en barrios vulnerables de Honduras

Expertos sobre el crecimiento infantil en barrios vulnerables de Honduras examinan el estado de salud de una menor en presencia de otra joven - US

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla refuerza su compromiso con la investigación de impacto internacional mediante un estudio que analiza cómo las características del entorno comunitario pueden influir en el desarrollo físico de niños y niñas que viven en barrios urbanos de alta vulnerabilidad social en Tegucigalpa (Honduras).

La investigación ha sido liderada por la profesora Nuria Castro-Lemus, de la Universidad de Sevilla, y desarrollada junto con Esperanza Márquez-López, doctora por la Universidad de Sevilla; Karen Lizeth Mendoza Lobo, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); y Jorge Coll Costa, de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo (Cuba), detalla la US en una nota de prensa.

El trabajo, titulado 'Indicadores antropométricos e ativos do bairro percebidos em escolares de áreas urbanas de alto risco social', fue publicado en la Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano (RBCDH). Analiza una muestra de 164 escolares (82 niñas y 82 niños) de entre 6 y 15 años, evaluando indicadores antropométricos como la envergadura y el índice de masa corporal, junto con la percepción que los propios menores tienen de los activos presentes en su barrio.

Los resultados muestran una asociación positiva entre la percepción de los recursos comunitarios y la envergadura de los escolares, poniendo de manifiesto la relevancia del entorno social en el crecimiento y desarrollo durante la infancia. Estos hallazgos aportan evidencia útil para orientar programas de promoción de la salud y políticas públicas dirigidas a la infancia en contextos de vulnerabilidad.

"La salud infantil está estrechamente ligada al entorno en el que crecen los niños y niñas. Comprender cómo los activos comunitarios pueden favorecer su desarrollo permite generar conocimiento útil para diseñar intervenciones más eficaces y adaptadas a cada realidad social", explica Nuria Castro-Lemus.

La investigación también se ha visto enriquecida por la trayectoria internacional de Esperanza Márquez-López en proyectos de investigación y cooperación desarrollados en Perú, Colombia y Honduras. Esta experiencia de campo ha aportado una visión aplicada sobre el funcionamiento de los barrios latinoamericanos en situación de vulnerabilidad y sobre el papel de los activos comunitarios como factores de protección y bienestar infantil.

"Nuestra experiencia en proyectos desarrollados en Perú, Colombia y Honduras demuestra que, incluso en contextos de elevada vulnerabilidad, los barrios cuentan con recursos y fortalezas que pueden favorecer el desarrollo de la infancia. Incorporar esa perspectiva comunitaria a la investigación permite generar conocimiento más útil para orientar intervenciones y políticas públicas adaptadas a la realidad local", señala Esperanza Márquez-López.

La investigación constituye un ejemplo de cooperación científica entre instituciones de España, Honduras y Cuba, fortaleciendo las redes internacionales de investigación y el compromiso de la Universidad de Sevilla con una ciencia orientada al impacto social.