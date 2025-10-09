La Universidad de Sevilla, entre las mejores universidades del mundo según el último ranking de 'THE 2026'

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La última edición del Times Higher Education World University Rankings, más conocido como ranking The Wur, ha situado a la Universidad de Sevilla (US) en el rango 801-1000 de las mejores universidades del mundo, lo que supone mantener su posición con respecto a la pasada edición.

Según ha informado la entidad educativa en un comunicado, los autores de esta clasificación han analizado más de 2.190 universidades, 100 más que el año anterior, lo que representa un incremento de casi un 6% en las universidades analizadas.

La investigación de la US, en el puesto 570, es el indicador mejor valorado de la institución, según ha señalado la entidad, y asciende 14 puestos respecto a la edición anterior y más de un 8% en la puntuación total de este indicador. Dentro de este pilar destacan las mejoras en la industria, entorno de la investigación y enseñanza de la universidad, con un avance "muy significativo" respecto la edición anterior.

En el ámbito de las relaciones con la industria o transferencia del conocimiento y patentes, la Universidad de Sevilla se sitúa en la posición 737 mundial, lo que supone una subida de 26 puestos respecto al año pasado, con una mejora casi del 9% en la puntuación total.

En el pilar de la docencia el ranking ha destacado la reputación de la US, que "sigue mejorando notablemente en los últimos años". En el ámbito internacional "sobresale la mejora del personal y estudiantes internacionales".

A nivel nacional, la entidad ha escalado dos posiciones en el ranking, teniendo en cuenta que en este ámbito se estudian 57 universidades, situándose en el primer tercio de las instituciones universitarias españolas analizadas.

La clasificación de Times Higher Education evalúa a las universidades en enseñanza, investigación, transferencia del conocimiento y perspectiva internacional, cuyos indicadores se agrupan en cinco áreas como enseñanza, entorno de la investigación, calidad de la misma, excelencia e influencia, ingresos de la industria y perspectiva internacional.

La visión de la Universidad de Sevilla en su conjunto se ha complementado con los resultados obtenidos en la edición 2025 del Ranking The by Subject, según el cual la Universidad de Sevilla ha destacado en el área de Educación y Derecho, que se posicionan en el rango 251-300 y 300 a nivel mundial respectivamente.

Les ha seguido el área Artes y Humanidades en el rango 301-400, que se ha mantenido con respecto a la edición anterior, mientras que en el siguiente escalón 401-500 se encuentra Psicología y Ciencias de la Salud, que también escala posiciones en esta edición. En el rango 501-600 se sitúan Negocios y Economía, Informática, Ciencias de la Vida y Ciencias Sociales.

Las mejoras se han complementado con Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales, que se posicionan en el rango 401-500 y 501-600, respectivamente, y suben un escalón en cada caso.