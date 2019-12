La Universidad de Sevilla ofertará cinco nuevos dobles títulos y dos nuevos másteres

Publicado 18/12/2019 16:43:16 CET

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la creación de dos Institutos interuniversitarios de Investigación

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado la implantación de dos nuevas dobles titulaciones, el doble Grado en Derecho y Filosofía y el doble Máster Universitario en Ciencias del Trabajo y Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. Asimismo, se ha aprobado dos nuevas dobles titulaciones internacionales.

Con el doble Grado en Derecho y Filosofía, que se impartirá en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Filosofía, se pretende dotar a los estudiantes, desde una perspectiva interdisciplinar, de sólidos conocimientos sobre los fundamentos históricos, filosóficos y constitucionales del ordenamiento jurídico, sus principales instituciones públicas y privadas, la gestación y evolución histórica de las ideas y conceptos fundamentales de la Filosofía y su análisis cultural, las fuentes jurídicas y su manejo. La formación complementaria en ambas disciplinas permitirá a los egresados ampliar enormemente el abanico de salidas profesionales al que podrán optar.

Por su parte, según un comunicado, con el doble Máster en Ciencias del Trabajo y Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, que se impartirá en la Facultad de Ciencias del Trabajo, se persigue la formación de profesionales altamente valorados por el mercado laboral. La complementariedad existente entre ambos másteres dotará al alumnado de una formación integral y completa que permitirá afrontar algunas de las especialidades más demandadas por el tejido empresarial y financiero en España y en la Unión Europea.

Respecto a las dos nuevas dobles titulaciones internacionales, una de ellas es en el ámbito de la Ingeniería Informática (Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software y Máster Universitario en Ingeniería del Software: Cloud, Datos y Gestión de las Tecnologías de la Información) con la Universidad de Rouen (Francia).

La segunda doble titulación internacional es en el ámbito de la Filología (Máster Universitario en Estudios Hispánicos Superiores) con la Universidad de Palermo (Italia). Con estas dos incorporaciones, el número total de dobles titulaciones internacionales de la Universidad de Sevilla se eleva a 67, consolidándola como una de las universidades españolas con mayor oferta internacional.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de dos institutos interuniversitarios de investigación. Por un lado, el Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo de las universidades de Granada, Málaga y Sevilla (Iatur) en colaboración con las citadas instituciones universitarias. Estas tres universidades andaluzas están entre las 300 mejores del mundo en el ranking de Shanghai en el apartado de Hospitality and Tourism Management.

De otro lado, el Instituto Interuniversitario de Robótica y Sistemas Inteligentes (RIS) en colaboración con las universidades de Cádiz, Huelva y Sevilla, que desarrollará líneas de investigación en sistemas aéreos no tripulados, sistemas autónomos para aplicaciones industriales y de servicios, protección del medio ambiente, y sistemas ópticos y de inteligencia artificial en aplicaciones de fotónica, medicina y salud.

EBC

En materia de Transferencia del Conocimiento, los miembros del Consejo de Gobierno han aprobado dos nuevas empresas basadas en el conocimiento (EBC), que serían ya, las números 20 y 21 en la US. Concretamente, se tratan de Drops&Bubbles Tecnología, que es la regularización de una empresa ya existente de un grupo de investigación de mecánica de fluidos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Esta empresa tiene un conocimiento basado en simulaciones numéricas y ensayos experimentales, con los siguientes productos: difusores de micro burbuja de flujo cruzado, tanques autolimpiables y dispositivos de mezcla eficiente para reactores químicos y biológicos.

La segunda empresa es Photonvis, de un grupo de la Facultad de Física que lleva su investigación en el Instituto de Microelectrónica. Su conocimiento se centra en chips para la adquisición inteligente de imágenes 2D/3D bajo sistemas LIDAR de estado sólido y medida de captación de imágenes usando SPADs.

II PLAN DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Por último, se ha aprobado el II Plan de Política Lingüística de la Universidad de Sevilla (PLUS). Con esta iniciativa se pretende contribuir al perfil internacional de la US mediante el fomento del plurilingüismo y la multiculturalidad, dotando a la comunidad universitaria de las herramientas necesarias para ello, y haciendo de la US una Universidad cada vez más abierta al exterior.

Además de definir el marco general de acreditación lingüística en la Universidad de Sevilla, el II Plan Plus despliega ocho líneas de actuación que se destinan a impulsar la acreditación del nivel de idiomas por parte de la comunidad universitaria y mejorar la capacitación lingüística de estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios.

Igualmente, se promueve una oferta académica internacional como medida de internacionalización y captación de estudiantes y profesores internacionales; al tiempo que se defiende la promoción del español como herramienta de internacionalización y se fomenta el multiculturalismo para tener una comunidad más rica en valores, más plural y más internacional. Este Plan PLUS también contempla la dotación de servicios de apoyo lingüístico para la docencia, la investigación y la gestión, así como la participación en asociaciones y el establecimiento de alianzas en el ámbito lingüístico, y la información y comunicación en otras lenguas.