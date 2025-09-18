La Universidad de Sevilla organiza en París una exposición de las primeras fotos en color de la capital andaluza

Imagen de una de las fotografías expuestas en 'Tras la senda de los Lumière. Sevilla en color'. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha organizado la exposición 'Tras la senda de los Lumière. Sevilla en color' que podrá visitarse hasta el 5 de octubre de 2025 en el Colegio de España de París.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, la muestra, organizada por la Universidad de Sevilla junto a la Diputación de Sevilla, el Colegio de España en París y el Museo Albert Kahn, en colaboración con la Sorbonne Université y la Sorbonne Paris Nord, está comisariada por Luis Méndez Rodríguez, director general de Cultura y Patrimonio de la US.

Además, la institución universitaria ha destacado que "reúne por primera vez en la capital francesa veinticinco autocromos de 1914, que constituyen el primer testimonio en color conocido de la ciudad de Sevilla".

Los autocromos, fotografías en color sobre placas de vidrio, inventadas por los hermanos Lumière en 1907, fueron realizados entre el 23 y el 26 de junio de 1914 por el fotógrafo Auguste Léon, según afirma dicho comunicado.

Financiado por el banquero Albert Kahn dentro de su proyecto 'Archivos del Planeta', Léon documentó monumentos, calles, palacios y escenas cotidianas de los sevillanos, ofreciendo una mirada novedosa que huía de los tópicos románticos.

Así, añaden, muestra la importancia de la Sevilla de principios del s.XX. Además de las imágenes, la exposición mostrará libros, guías de viaje, material fílmico y objetos de época que contextualizan la importancia de Sevilla a comienzos del siglo XX como destino artístico y cultural, en un momento de renovación urbana y preparación para la Exposición Iberoamericana de 1929.

COLEGIO DE ESPAÑA EN PARÍS

El Colegio de España, sede de la muestra y ubicado en la Cité Internationale Universitaire de París, celebra este año su 90 aniversario. Fundado en 1935 e inaugurado con un discurso de Miguel de Unamuno, la institución depende de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, y tiene como misión difundir la cultura española y fomentar el intercambio académico.

La exposición se enmarca en las Jornadas Europeas del Patrimonio, que se celebran los días 20 y 21 de septiembre. Como actividad paralela, el 19 de septiembre tendrá lugar la jornada de estudios 'Photographier la ville espagnole: Histoire de la photographie, pratiques et enjeux - XIXe-XXe siècles', que reunirá a especialistas para reflexionar sobre el papel de la fotografía en la construcción de la imagen de las ciudades españolas en Europa.