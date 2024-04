La Universidad de Sevilla otorga su VIII Premio Cultura US a la periodista de RNE Pepa Fernández

El comienzo de las clases del curso 2024/2025 será el 9 de septiembre, extendiéndose el primer cuatrimestre hasta el 20 de diciembre, según el calendario académico aprobado por el Consejo de Gobierno de la US



El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha informado este viernes al Consejo de Gobierno, en su informe del fallo del VIII Premio Cultura US, que se ha concedido a la periodista Mª José Fernández Vallés, conocida como Pepa Fernández, directora y presentadora en Radio Nacional de España (RNE) del programa 'No es un día cualquiera'.

El jurado del Premio ha valorado su "excepcional trayectoria al servicio de la difusión de la cultura y de la creación de espacios culturales a través del medio radiofónico, así como su colaboración con la US mediante la emisión de su programa desde la Universidad de Sevilla y la participación en él de los miembros de la comunidad universitaria". El premio se entregará el próximo 14 de junio en un acto que se celebrará en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, tal como ha informado la US en una nota de prensa.

Asimismo, el rector ha querido destacar en su informe al Consejo de Gobierno, que la US, la Escuela Universitaria de Osuna y el Ayuntamiento de la localidad han estado trabajando de forma coordinada desde abril de 2022, junto al Hospital de la Merced y el Servicio Andaluz de Salud, para conseguir que el citado centro sanitario obtenga el título de hospital universitario. Ha sido un trabajo conjunto entre todas las partes durante dos años que se ha visto recompensado por este reconocimiento.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario académico para el próximo curso 2024-25, que no presenta novedades ya que respeta la misma estructura que el calendario del curso actual. De este modo, el comienzo de las clases está previsto para el 9 de septiembre, extendiéndose el primer cuatrimestre hasta el 20 de diciembre.

Al igual que el actual calendario, se ha dejado la "máxima flexibilidad" a los centros para elaborar el calendario de exámenes de acuerdo con sus características particulares. Teniendo en cuenta que el 7 de enero es lunes, se ha dejado este día sin exámenes, que comenzarán el 8 de enero hasta el 27 de enero. Las clases se reanudan el 29 de enero.

Igualmente, los centros disponen de "total flexibilidad" para organizar los exámenes en los meses de mayo, junio y julio. Sólo hay que respetar los cierres de actas. La tercera convocatoria seguirá siendo del 16 al 31 de octubre, con el cierre de actas el 29 de noviembre. Sin embargo, los centros que lo deseen, podrán adelantar las fechas de celebración de la tercera convocatoria, previa comunicación al Vicerrectorado de Estudiantes.

Respecto al calendario de matrícula, se establece que la matrícula para la continuación de estudios será del 10 al 31 de julio y del 2 al 6 de septiembre de 2024. El acceso escalonado está previsto del 10 al 26 de julio. Son más días y se amplían las franjas, por lo que hay menos estudiantes por franjas. Concretamente, se establecen tres franjas diarias, lo que suman un total 39 franjas, consiguiendo "un proceso más desahogado".

Por su parte, los estudiantes de nuevo ingreso dispondrán de dos adjudicaciones en la fase ordinaria, el 4 y el 18 de julio, esta segunda con matrícula obligatoria, y el 26 de julio será la primera resulta. Asimismo, hay prevista una adjudicación de la fase extraordinaria en julio, también el 26, con posibilidad de matrícula, por lo que los estudiantes de primero estarán matriculados con más antelación, reduciendo así el movimiento en septiembre. Asimismo, las prácticas extracurriculares que se inicien antes del 31 de agosto de 2025 podrán ser reconocidas para el curso 2024/2025, si éstas finalizan antes del 22 de septiembre de 2025.

Los estudiantes de la Universidad de Sevilla dispondrán el próximo curso académico 2024-2025 de una oferta de títulos más amplia tras la aprobación en el Consejo de Gobierno de este 26 de abril de tres nuevas dobles titulaciones. Se trata de Grado en Finanzas y Contabilidad + Administración y Dirección de Empresas; Grado en Finanzas y Contabilidad + Turismo; y Grado en Finanzas y Contabilidad + Estadística. El número de plazas que se ofertarán serán de quince, diez y cinco (esta última sólo para el primer año) plazas respectivamente.

En esta nueva oferta formativa están implicadas tres facultades, destacando además que en la doble titulación de Grado en Finanzas y Contabilidad + Estadística se implican dos ramas de conocimiento distintas, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias, lo que refleja el trabajo que la Universidad de Sevilla sigue realizando en potenciar el carácter interdisciplinar de sus títulos.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla para el año 2024 de 338 plazas, de la cuales, 209, según diferentes categorías, conforman el 120% de su tasa de reposición, porcentaje permitido por la ley.

En materia de cultura y patrimonio, los miembros del Consejo de Gobierno han conocido el nuevo Sistema de Información del Patrimonio cultural de la Universidad de Sevilla, tomando como referencia el inventario y la catalogación del conjunto patrimonial de la institución. El sistema abarca desde los bienes culturales, muebles e inmuebles, arqueológicos, histórico, artísticos, antropológicos, naturales, científicos hasta las obras inmateriales. Este Sistema de Información añade una herramienta actualizada mediante su archivo web que establece la homogeneización de los registros y la gestión unificada y común del patrimonio y de todas las colecciones.

De este modo, permite la "tutela" y "gestión integral" del patrimonio realizando las acciones encaminadas a su registro, documentación, conservación y difusión. Y, por otro lado, fomenta la investigación y universaliza el acceso al patrimonio cultural universitario a través de la transferencia y la transmisión del conocimiento como objetivo fundamental al servicio de la sociedad.