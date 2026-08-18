La Universidad de Sevilla participa en una expedición oceanográfica para estudiar residuos radiactivos cerca de Galicia

Barril con peces abisales alrededor. Foto de archivo. - US

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación 'Física Nuclear Aplicada' de la Universidad de Sevilla (US) ha participado, junto a investigadores del Centro Nacional de Aceleradores (CNA), en la campaña oceanográfica internacional 'Nuclear Ocean Dump Site Survey and Monitoring' (Nodssum2), una expedición científica que ha analizado el estado de conservación de los residuos radiactivos vertidos en el Atlántico Nordeste, cerca de las costas de Galicia, entre las décadas de 1940 y 1980.

Según ha precisado centro universitario en una nota de prensa, el objetivo se ha centrado en determinar si las sustancias radiactivas que contienen se han dispersado y "evaluar su interacción" con los ecosistemas de las profundidades marinas.

La expedición, liderada por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS) y desarrollada a bordo del buque oceanográfico 'Pourquoi Pas?', ha reunido a instituciones científicas de varios países para estudiar "una de las mayores zonas históricas" de vertido de residuos radiactivos en aguas profundas.

De esta manera, se ha estimado que más de 200.000 barriles con materiales procedentes de actividades nucleares civiles y de investigación han sido depositados en esta región del Atlántico, a unos 650 km de las costas gallegas.

Durante la campaña, los investigadores han utilizado el submarino tripulado 'Nautile', capaz de operar a profundidades de hasta 6.000 metros, con el que se han realizado inmersiones a más de 4.700 metros de profundidad para la recogida de muestras de agua, sedimentos y organismos marinos en las proximidades de los barriles.

LAS MUESTRAS, RUMBO A SEVILLA

El CNA, como institución mixta de la Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía y el Consejo Superior d Investigaciones Científicas (CSIC), analizará las muestras recogidas mediante la técnica 'Accelerator Mass Spectrometry' (AMS), dada su "sensibilidad" para la detección de una serie de radionúclidos presentes en concentraciones extremadamente bajas, como determinados isótopos de uranio y plutonio ligados a la industria nuclear.

En esta línea, el CNA alberga "la única instalación de AMS operativa en España", una infraestructura científico-técnica que permite "abordar estudios de elevada complejidad" relacionados con la contaminación ambiental, la trazabilidad isotópica y la caracterización de residuos nucleares.

Asimismo, los análisis previstos permitirán identificar el origen de los materiales detectados, reconstruir procesos de dispersión y "comprender mejor la evolución de estos residuos" en el océano profundo.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN MARINA

Los análisis se apoyarán en las investigaciones realizadas en el proyecto 'Nuevos desarrollos de la Espectrometría de Masas con Aceleradores de Baja Energía (Leams) para su aplicación a nuevos problemas ambientales y de gestión de residuos nucleares', con metodologías que permitirán "avanzar en la detección de radionúclidos" de interés ambiental y "abrir nuevas líneas de investigación" sobre contaminación marina y gestión de residuos radiactivos.

En este marco, la campaña Nodssum26 ha constiuido "una oportunidad" para aplicar estas capacidades en un escenario único, a nivel mundial, y "reforzar la presencia internacional" de la investigación desarrollada en el Centro Nacional de Aceleradores y la US.

Junto al CNA, el consorcio Nodssum ha integrado "instituciones de referencia" procedentes de Francia, Alemania, Noruega y otros países europeos, de manera que ha consolidado una "red científica internacional" dedicada al estudio del impacto ambiental de los residuos radiactivos en el océano profundo.