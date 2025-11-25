La Universidad de Sevilla presenta 'Avisa cuando llegues', una campaña creada por el alumnado por el 25N

Estudiantes de la US ante la fachada iluminada - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha conmemorado este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un acto celebrado en la puerta de la Fama del Rectorado en el que se ha presentado la campaña Avisa cuando llegues. Esta iniciativa, elaborada por alumnas del Grado en Publicidad de la Facultad de Comunicación coordinadas por Luz Reyes, propone una reinterpretación de la expresión habitual "avisa cuando llegues" para subrayar la importancia de avanzar hacia las metas y alcanzar una sociedad libre de agresiones machistas.

Según ha informado la institución universitaria en una nota, durante el acto, se han leído los poemas Puerta renovada y Loba, escritos por la estudiante de Comunicación Audiovisual Lola Tenorio, y se han compartido los manifiestos de la US, la CRUE y la Red de Unidades de Igualdad de las universidades españolas. Además, la fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla se ha iluminado de color violeta, como símbolo del compromiso de la institución en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Luz Reyes ha enmarcado en qué se han inspirado las alumnas de Comunicación para crear la campaña: "queremos darle la vuelta al mensaje usado por adultos y jóvenes de avisa cuando llegues y buscarle un significado más positivo, más allá de saber si la persona ha llegado viva a casa".

Como parte de las actividades, la cantautora sevillana de raíz flamenca, socióloga y activista feminista Lourdes Pastor, ofrece el 26 de noviembre a las 18,30 horas en el salón de actos de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, su espectáculo Latidos Flamencos de Democracia y Feminismo. El evento, que fusiona música, poesía y reflexión, aborda temas como la memoria histórica, los derechos humanos, el empoderamiento femenino y la igualdad, tal y como ha enmarcado la US

Por otro lado, con motivo de esta conmemoración, la Facultad de Ciencias de la Educación ha lanzado la campaña 'No todo vale: trata como quieras que te traten'. Esta iniciativa pretende concienciar al estudiantado sobre conductas discriminatorias y sexistas mediante píldoras audiovisuales contextualizadas en momentos de la vida universitaria. Los vídeos están disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Educación.