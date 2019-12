La Universidad de Sevilla presentará en enero su patrimonio histórico y científico y lo mostrará en una web

Publicado 13/12/2019 15:36:34 CET

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, visita los bienes de Altadis catalogados por la US.

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, visita los bienes de Altadis catalogados por la US. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) presentará en enero de 2020 su patrimonio histórico, artístico y científico de esta institución en un acto de difusión al que asistirán gestores de museos y responsables de la ciudad y, además, los bienes catalogados por esta institución se mostrarán en una página web.

Así lo ha anunciado el rector de la US, Miguel Ángel Castro, en declaraciones a los periodistas en el marco una visita a los bienes cedidos por Altadis, en la que ha estado acompañado por el director general de Cultura y Patrimonio de la US, Luis Méndez; el director del secretariado de Patrimonio Histórico-Artístico de la US, Luis Martínez; el director de comunicación de Altadis, Miguel Ángel Martín Esteban, y la historiadora y catalogadora Luna Fernández.

El rector ha explicado que tanto el patrimonio cedido por Altadis --unas 20.000 piezas de las que ya se han catalogado unas 4.700-- como otros bienes se recogerán en una página web, que "ya está preparada".

Castro ha explicado que después de catalogar y mostrar los bienes, "hay que tener los espacios adecuados para llevar a cabo los Museos de la Universidad de Sevilla, como tienen otras ciudades". En este sentido, ha asegurado que desde la US ya están en contacto con distintos agentes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, todo ello con el fin de llevar a cabo "un proyecto conectado con la ciudad para que los museos de la US sean una parte de los museos de Sevilla".

Preguntado sobre si el patrimonio de esta institución académica se expondría en el Rectorado, Castro ha asegurado que "no cabría" y ha puesto como ejemplo el herbario con piezas de las expediciones de Ulloa, el museo geológico con gemas, rocas y minerales o la colección científica.

EL "EMBRIÓN" DE LOS MUSEOS

Sin embargo, la antigua Fábrica de Tabacos sí que tendrá una relevancia especial, pues será el "embrión de los museos de la US". "Habrá una parte que representará la colección completa, nos permitirá hacer un camino para hacernos una idea", ha detallado el rector.

Igualmente, Miguel Ángel Castro ha señalado que la idea es contar con un espacio itinerante con una obra del mes, "que mostrará con claridad elementos muy representativos", y los diversos itinerarios que "serán la siguiente fase de este proyecto". La US prevé que "el embrión" del proyecto esté formado "en un año o dos", mientras que para el resto "se necesita concurso", ha precisado.

En definitiva, el rector ha explicado que lo primero es "dar a la sociedad una dimensión" de los bienes con los que se cuenta. El primer proyecto, que "está en una fase de preproyecto estudiado y en bocetos, será ese paseo en el Rectorado para mostrar la diversidad y riqueza de nuestra diversidad patrimonial", ha apuntado.

BIENES DE ALTADIS CATALOGADOS POR LA US

En la visita de este viernes a los bienes de Altadis catalogados por la US se han podido ver dos de los cuatro dibujos originales realizados por Antonio Mingote, un grabado del escritor alemán, Premio Nobel y Premio Príncipe de Asturias, Günter Grass, y una máquina de humidificación.

El director general de Cultura y Patrimonio de la US, Luis Méndez, ha mostrado diferentes utensilios del tabaco como una caja de rapé perteneciente a la dinastía china Qing (1644 a 1911), así como cerilleras y tenacillas, datadas en los siglos XIX y XX. De su lado, el director de Comunicación de Altadis ha valorado que este acuerdo "supone dar los primeros pasos para sacar este patrimonio a la luz para que algún día pueda revertir en la sociedad de Sevilla".

Desde el pasado mes de febrero, cuando se iniciaron los trabajos de catalogación, la Universidad de Sevilla ha inventariado, fotografiado, estudiado y catalogado cerca de 4.500 piezas de los fondos del patrimonio histórico-artístico, cultural e industrial que Altadis conservaba desde que en el siglo XVIII se construyese la antigua fábrica de Tabacos, actual sede del Rectorado de la Universidad.

Estos fondos fueron donados por la Compañía en virtud de un acuerdo de colaboración firmado en febrero de 2017. Los fondos inventariados hasta ahora representan únicamente el 25 por ciento de todos los materiales cedidos por Altadis.

Este proceso de inventariado y catalogación, está siendo posible gracias al minucioso y delicado trabajo de tres cualificadas profesionales, expertas en la materia, que han planificado las actuaciones a realizar en diferentes fases.

La labor se inició con la catalogación del patrimonio bibliográfico y documental generado desde los inicios de la Compañía Arrendataria de Tabacos, antecesora de la antigua Tabacalera, hasta la constitución de Altadis.

Un segundo momento se ha dedicado a todo lo concerniente a las obras de arte, donde destacan cuatro dibujos originales realizados por Antonio Mingote, un grabado de Günter Grass y una obra del artista figurativo de estética pop, Juan Ugalde.

Actualmente se está investigando y catalogando todo lo referente a diferentes utensilios del tabaco. Un nueva fase incluye la catalogación e inventariado de cartelería, publicidad y material audiovisual.

Desde la US han explicado que en los próximos meses está previsto continuar con los trabajos de análisis e investigación sobre el abundante material disponible, entre los que figura una extensa colección fotográfica; varias carpetas con planos, en las que, tras una primera evaluación, se ha podido contemplar un número importante de ellos relacionados con la Real y Antigua Fábrica de Tabacos; así como todos los artículos y utensilios que integraban el antiguo Museo del Tabaco perteneciente a Tabacalera.

Para el final se ha dejado la maquinaria del patrimonio industrial, que aunque ha sido ya identificada, se encuentra a la espera, una vez finalizado totalmente su estudio, de poder ser ubicada "en alguna de las ubicaciones más importantes de la Universidad de Sevilla".