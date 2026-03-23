La Universidad de Sevilla, primer lugar en los Campeonatos de Andalucía Universitarios con 6 medallas de oro

Campeonatos de Andalucía Universitarios. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha anunciado este lunes que ha culminado su participación en los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2026 como primera clasificada. Por ello ha obtenido el Trofeo Junta de Andalucía como universidad vencedora. El mismo ha sido entregado por la directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Conserjería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, María de la O Rus Rufino. La institución ha logrado un balance de 6 medallas de oro, 3 de plata y 6 de bronce.

Según ha informado la US en una nota, el equipo de fútbol 11 femenino, comandado por Pablo Daza, ha otorgado el primer titulo a la universidad tras imponerse en la final ante la Universidad de Granada. El equipo de baloncesto femenino también consiguió la medalla de oro imponiéndose a la UGR por 104-51. El combinado de rugby masculino hizo lo propio ante las Universidades de Jaén, Málaga y Granada, en un cuadrangular donde la US finalizó invicto.

En fútbol sala masculino, el conjunto de Manuel Aranda se proclamo campeón de Andalucía en una tanda de penalties de infarto, tras finalizar con tablas en el marcador (2-2) ante la Universidad de Jaén. El resto de medallas de oro llegó con los deportes de raqueta, donde Adrián Castrillo consiguió la medalla de oro en tenis masculino, además de la medalla de oro por equipos.

Sobre las medallas de plata, los equipos de balonmano y baloncesto masculino se hicieron con el segundo puesto en los CAU 2026. El combinado de balonmano cayó por la mínima ante la Universidad de Málaga, en un final de partido ajustado en el que la moneda salió cruz, 34-35 a favor de los anfitriones. El equipo de baloncesto repetía la final del pasado CAU, también ante la UMA, en un partido marcado por el alto ritmo de los locales, finalizando también en segunda posición.

En tenis, Carmen Jurado disputó la final femenina ante la Universidad de Granada. La tenista universitaria cayó derrotada por un marcador de 2 sets a 0, consiguiendo una nueva medalla de plata para la US.

Finalmente, sobre el bronce, el palmarés de la US se completó con los enfrentamientos por las medallas de bronce, donde la Universidad de Sevilla ganó en todos sus encuentros disputados. Los equipos de fútbol 11 masculino, balonmano femenino, voleibol masculino y femenino; además de los deportes de raqueta de pádel y tenis batieron a sus rivales y completaron una edición de grandes éxitos para la expedición universitaria.

Una vez finalizada la competición autonómica, las diferentes disciplinas deportivas de la Universidad de Sevilla se preparan para participar en los Campeonatos de España Universitarios, que se disputarán al completo en la comunidad andaluza por primera vez en la historia de la competición.