La Universidad de Sevilla recibe a dos nuevas promociones de los másteres conjuntos de Ulysseus, 'ImAGEin' y 'CitiesMD'

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha dado la bienvenida a dos nuevas promociones de estudiantes matriculados en los dos programas pioneros de la alianza: Ulysseus CitiesMD, Máster Europeo Conjunto en Energía, Transporte y Movilidad Eficientes y Sostenibles para Construir las Ciudades Inteligentes del Futuro; e imAGEin, Máster Conjunto Erasmus Mundus en Biología del Envejecimiento.

El evento de inauguración ha marcado "un hito significativo en la trayectoria académica conjunta de Ulysseus, puesto que refleja su firme compromiso con la innovación, la internacionalización y la excelencia en la educación superior", según ha destacado la entidad educativa en un comunicado.

Ambos programas están diseñados con itinerarios internacionales, flexibles y orientados a la movilidad. Por ello, ofrecen a los estudiantes "la oportunidad única de estudiar en varias universidades europeas y obtener un título conjunto totalmente acreditado". Las clases se imparten en inglés, lo que garantiza la accesibilidad a una comunidad global y diversa de estudiantes.

En conjunto, estos programas encarnan "la misión de Ulysseus de dotar a los estudiantes de habilidades críticas, perspectivas globales y mentalidades innovadoras para abordar retos complejos". Al incorporarse a la Universidad Europea Ulysseus, los estudiantes comienzan un "viaje educativo transformador que los prepara para liderar la investigación, la innovación y la práctica profesional en un mundo en rápida evolución".

CitiesMD, coordinado por la Universidad de Sevilla, ofrece a los estudiantes una formación interdisciplinar avanzada en energía, transporte, movilidad y ciudades inteligentes. El programa combina conocimientos científicos y técnicos con competencias transversales en digitalización, idiomas, creatividad, innovación, liderazgo y emprendimiento. "Gracias a su estructura modular, los estudiantes se benefician de experiencias de movilidad integradas en las universidades asociadas, oportunidades de aprendizaje virtual o mixto y prácticas personalizadas que se adaptan a sus ambiciones profesionales o de investigación", ha señalado la universidad.

Al finalizar sus estudios, los alumnos obtendrán un título de Máster Europeo Conjunto otorgado por la Universidad de Sevilla y la Université Côte d'Azur (Francia), con oportunidades de movilidad en MCI | The Entrepreneurial School (Austria), la Universidad Técnica de Kosice (Eslovaquia), la Universidad de Génova (Italia) y la Universidad de Ciencias Aplicadas Haaga-Helia (Finlandia).

CitiesMD está diseñado para estudiantes y profesionales con formación técnica en ingeniería energética, robótica, aeroespacial, civil y de la construcción, y campos relacionados, que desean trabajar o investigar en el dinámico ámbito de las ciudades inteligentes.

Por otro lado, el Máster Conjunto Erasmus Mundus en Biología del Envejecimiento, ImAGEin, aborda "uno de los retos sociales más acuciantes de Europa": las consecuencias para la salud del envejecimiento de la población. Coordinado por la Université Côte d'Azur, y en colaboración con instituciones líderes como la Universidad de Sevilla, la Universidad de Colonia y el Cecad (Alemania), la Universidad de la Sorbona (Francia) y la Universidad de Coimbra (Portugal), imAGEin combina conocimientos especializados en biología, investigación biomédica, biotecnología e innovación. El plan de estudios hace hincapié tanto en la investigación fundamental como en la aplicada, al tiempo que exige la movilidad física entre los países socios para fomentar la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos.