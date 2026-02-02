La Universidad de Sevilla recibe fondos del legado documental y bibliográfico del poeta José Luis Tejada

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, y el presidente de la Fundación José Luis Tejada, Pablo Luis Tejada, tras la firma del acuerdo de colaboración. - US

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la Fundación José Luis Tejada han formalizado un acuerdo de donación mediante el cual la institución académica recibe un conjunto de fondos documentales, bibliográficos y materiales auditivos que formaban parte del patrimonio de la fundación, dedicada a la promoción del estudio de la obra poética del autor, una de las voces más destacadas de la Generación del Medio Siglo y estrechamente vinculado a la Universidad de Sevilla.

El acuerdo, firmado por la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, y el presidente de la Fundación José Luis Tejada, Pablo Luis Tejada, incluye la donación de manuscritos de poesía, prosa, así como un conjunto de cartas con destacadas figuras de la literatura, entre las que se encuentran Rafael Alberti y Vicente Aleixandre, informa la US en una nota de prensa.

La donación también consta de materiales mecanografiados, carpetas sobre un estudio de la obra de Manuel Machado y archivos con los textos de charlas y conferencias impartidas por el poeta.

En el marco de la donación, la Universidad de Sevilla también recibe un archivador con artículos sobre su obra y poemas de homenaje a su figura poética, y otro archivador con artículos publicados, biografías, bibliografías, cronologías, cuentos, selecciones de poesía popular y flamenca, conferencias, relaciones de trabajos sobre su poesía y proyectos de investigación.

Durante el acto de firma del acuerdo, la rectora de la Universidad de Sevilla ha expresado su agradecimiento por esta donación, que "garantiza la preservación pública y el acceso académico a un legado fundamental de la literatura española del siglo XX". La rectora ha subrayado que este archivo constituye una fuente de primer orden que abrirá nuevas vías de investigación en la US en torno a "la obra, el pensamiento y las redes intelectuales del poeta, así como su relación con otros ámbitos culturales, como el flamenco".

José Luis Tejada desarrolló parte de su formación y de su trayectoria docente en la Universidad de Sevilla, donde cursó estudios universitarios entre 1965 y 1970 y ejerció como profesor en el ámbito de la Literatura Española, impartiendo cursos y clases a finales de la década de 1960.

Con esta donación, la US preserva la memoria intelectual de quienes han formado parte activa de la vida académica de la institución, comprometiéndose a conservar, catalogar, estudiar y difundir los fondos recibidos, promoviendo la edición y reedición de la obra, tanto en el ámbito nacional como internacional.