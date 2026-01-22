Universidad de Sevilla recibirá a 900 estudiantes de movilidad de casi cuarenta países, con Italia y Francia a la cabeza

Bienvenida a los estudiantes de movilidad de la US, a 22 de enero de 2026 - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado este jueves, 22 de enero, el acto de bienvenida a los estudiantes de movilidad que tienen prevista su incorporación durante el segundo cuatrimestre. En total, 900 estudiantes de 38 países, con Italia y Francia encabezando la lista, serán recibidos en los 28 centros propios y adscritos de la US.

Según ha informado la institución en una nota de prensa, 274 estudiantes procedentes de Italia se incorporarán hasta final de curso. Le siguen Francia con 88, México con 86 y Alemania con 60.

Asimismo, la universidad ha destacado el "aumento de la movilidad" con países como China, que en este cuatrimestre aporta a 15 estudiantes, y Croacia, de donde llegan 11 estudiantes. Además, como novedad, la República de Corea aporta 2 participantes en estos programas de movilidad.

El acto celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ha presentado a los asistentes distintos servicios de la US. El Centro Internacional de la US ha sido el encargado de darles la bienvenida y "proporcionarles toda la información relativa a los trámites necesarios para sus estancias en movilidad".

Los centros, según la mencionada nota, cuentan con un programa de mentoría o acompañamiento dedicado a los estudiantes de movilidad internacional y el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) les ofrece apoyo en la búsqueda de piso, atención psicológica o la ayuda a alumnado con necesidades especiales.