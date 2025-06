La Universidad de Sevilla y el SAS crean una App para promover la salud mental en el embarazo y posparto

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los problemas de salud mental durante el embarazo y el primer año tras el parto afectan a una de cada cinco familias, "lo que condiciona de manera determinante el bienestar de la familia y el adecuado desarrollo del bebé". Con el objetivo de prevenir estos problemas, la profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla (US) e investigadora principal del grupo Perinatal-IBiS Lab en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) Emma Motrico Martínez lidera un proyecto de investigación que, en coordinación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), integra la App e-Perinatal, han iniciado una prueba piloto en 12 centros de salud de la provincia de Sevilla.

La integración de esta aplicación móvil personalizada y basada en la evidencia científica en los servicios de salud da un paso importante en la innovación sanitaria, situando a Sevilla y Andalucía a la vanguardia de la prevención de los trastornos mentales perinatales, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

Además de beneficiar a las familias participantes en las distintas fases, el proyecto abre la puerta a un cambio de paradigma en la atención integral de la maternidad y la paternidad, reforzando la importancia de la salud mental en uno de los momentos más cruciales en la vida de las personas. En la prueba piloto ya han sido reclutadas 91 mujeres embarazadas o madres recientes y 36 parejas. El estudio pretende reclutar a 320 mujeres y sus parejas antes de que acabe el verano.

El propósito final de e-Perinatal es que la intervención digital se convierta en parte natural de la atención que ya reciben madres y padres en sus centros de salud de referencia. Para ello, el equipo elaborará manuales y guías de implementación dirigidos a profesionales sanitarios de Atención Primaria, con el fin de normalizar la promoción de la salud mental durante el embarazo y el posparto.

Durante esta fase piloto del el proyecto 'Universal prevention of maternal perinatal mental disorders and its implementation as normalized routine practice (e-Perinatal)' va a probar la integración de la aplicación en la rutina habitual de cuidados perinatales del plan de atención al embarazo, parto y puerperio en Andalucía, con el objetivo de estudiar su viabilidad y aceptabilidad, además de recopilar datos preliminares sobre su eficacia en la reducción de problemas de salud mental perinatales.

DISEÑADA POR PROFESIONALES DE SALUD

El equipo de investigación, en colaboración con la empresa sevillana 'Solutia Digital Health' y el asesoramiento de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de las Tecnologías de la Información en Andalucía (Fidetia) de la US, ha desarrollado la aplicación, que está disponible tanto en Android como en IOS. Además, en su diseño ha contado con la participación de personas expertas y profesionales en salud mental perinatal, asociaciones y familias, teniendo siempre en cuenta la realidad asistencial en los centros de salud públicos.

En la fase piloto participan 12 centros de salud de la provincia de Sevilla, una colaboración que ha sido posible gracias al trabajo conjunto realizado con Luis Gabriel Luque Romero, responsable de la Unidad de Investigación del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte. Los profesionales colaboradores de estos centros, que incluyen matronas y enfermeras infanto-juveniles, desempeñan un papel clave en la prevención de los problemas de salud mental perinatal con la ayuda de e-Perinatal App.

FINANCIACIÓN EUROPEA

El proyecto, financiado por el Consejo Europeo de Investigación a través de una ERC Starting Grant, cuenta con un presupuesto de más de 1.48 millones de euros para el periodo 2023-2027. En el proyecto e-Perinatal participan la Universidad de Sevilla (US) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como entidades beneficiarias.

Además, e-Perinatal cuenta con el apoyo institucional de la Dirección del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, del Plan de Atención al Embarazo Parto y Puerperio en Andalucía, así como el apoyo de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.