La Universidad de Sevilla sitúa cuatro disciplinas en el 'top 100' del Ranking de Shanghai by Subject

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha conseguido situar en "buena posición" a 24 disciplinas de las 54 que contempla el 'Ranking de Shanghai by Subject', según la edición de 2020, donde la US registra en el 'top 100' cuatro disciplinas.

La mejor posicionada sigue siendo 'Food Science & Technology', sitúandose en la posición 50 y la cuarta en España. Le siguen 'Instruments Science & Technology', en la horquilla 51-75, y en la horquilla 76-100 'Automation & Control' y 'Electrical & Electronic Engineering', según ha informado la US en una nota en la que destaca la subida de esta última, que vuelve al 'top 100'. Todas ellas ocupan las primeras posiciones en la tabla nacional.

En el siguiente tramo, 101-150, destacan 'Agricultural Sciences' y 'Hospitality & Tourism Management', mientras que, en la siguiente horquilla, 151-200, se sitúan 'Transportation Science & Technology', 'Energy Science & Engineering', 'Mathematics y Management'.

Estos datos reflejan que la Universidad de Sevilla mejora globalmente en siete disciplinas, entrando en el ranking 'Human Biological Sciences' (301-400) y se mantiene en once. Con respecto a las áreas de conocimiento, la rama de Ingeniería presenta once disciplinas en el 'top 500', seguida del área de las ciencias sociales, que presenta seis disciplinas destacadas.

Si se atienden las posiciones de las universidades españolas, la US destaca en las primeras posiciones con las disciplinas 'Automation & Control', 'Electrical & Electronic Engineering' y 'Energy Science & Engineering', 'Instruments Science & Technology' y 'Food Science & Technology'.

En la edición de 2020, el Global Ranking of Academic Subjects se analizan hasta 54 disciplinas agrupadas en las cinco grandes áreas. En la siguiente tabla se muestran los indicadores. Desde la US explican que no son los mismos que para el ranking global, y que el peso de los indicadores varía según las disciplinas.