La Universidad de Sevilla suma a su oferta de títulos propios dos nuevos másteres y dos diplomas de especialización

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado este miércoles la oferta para este curso 2021-22 de cuatro títulos propios en modalidad telemática, dos de másteres y dos diplomas de especialización. Con estos nuevos estudios, el Centro de Formación Permanente de la US oferta 153 títulos, 56 de másteres propios, 27 diplomas de especialización, 25 diplomas de experto, 40 cursos de formación continua y cinco cursos de extensión universitaria.

De este modo, se implantará el Máster Propio en Metodologías Activas con Google Workspace for Education. Está adscrito a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y la unidad promotora es el Departamento Didáctica y Organización Educativa. Los objetivos que persiguen estos estudios son conocer las características y herramientas de Google For Education, tal como recoge la US en una nota de prensa.

Igualmente, la US ofertará el Máster Propio en Atención Interprofesional a Pacientes con Enfermedad Crónica Compleja, adscrito a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud. Su promotor es el centro adscrito de Enfermería San Juan de Dios y se busca profundizar en los conocimientos, las actitudes y las habilidades necesarias para ofrecer una atención de calidad a los pacientes con enfermedad crónica compleja en sus diferentes etapas.

El Diploma Especialización en Consultor Técnico en SAP con Abap está promovido por el Departamento Economía Financiera y Dirección de Operaciones. La idea es formar programadores técnicos especializados en el desarrollo de aplicaciones basadas en el lenguaje de programación Abap.

Por su parte, el Diploma Especialización en Salud Infantil Comunitaria en el contexto Iberoamericano, organizado por el Departamento de Farmacología, Pediatría y Radiología, tiene como objetivo formar a profesionales sanitarios con un enfoque integral, interdisciplinar e intersectorial.

Estos cuatro estudios propios se ofertarán a través del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla, que precisamente ha presentado en el Consejo de Gobierno su memoria anual, correspondiente al curso académico 2020-2021.

En esta memoria se ofrece tanto el conjunto de actividades formativas llevadas a cabo como las novedades normativas y logísticas. Los datos reflejan que se mantiene dos tendencias: el liderazgo de los campos científicos de Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud y la consolidación de la mayor parte de los títulos propios en relación con su oferta continuada y demandada.