Las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide suspenden sus actividades tras los intensos vientos y lluvias

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de Sevilla (US) y Pablo de Olavide (UPO) han decidido suspender sus actividades académicas este miércoles ante los efectos de las intensas lluvias y fuertes vientos que durante la jornada han afectado a la provincia y siguiendo, aseguran, las recomendaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso de la Universidad Pablo de Olavide, la institución ha activado el nivel de alerta 3 (Rojo) de su Protocolo de Actuación ante Fenómenos Adversos de Carácter Meteorológico, que implica la suspensión de clases y de todas las actividades en el campus y sus sedes. La UPO ha instado a su comunidad universitaria a permanecer atenta a los canales oficiales ante posibles cambios en el nivel de alerta.

Por su parte, la Universidad de Sevilla ha anunciado la suspensión de las actividades académicas programadas para la tarde de este martes, 29 de octubre, debido a las numerosas incidencias registradas por las inclemencias meteorológicas. No obstante, las conserjerías y servicios no académicos permanecerán abiertos para atender el resto de actividades previstas.

Cabe enmarcar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la provincia de Sevilla.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia y ha informado de que los servicios operativos se encuentran activados como medida preventiva y de anticipación ante posibles situaciones de riesgo.