UP avisa de que la Junta "adeuda más de 60 millones" a los ayuntamientos sevillanos por la Patrica

El diputado de Unidas Podemos (UP) por la provincia de Sevilla Ismael Sánchez. - UP

SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos (UP) por la provincia de Sevilla Ismael Sánchez ha exigido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), que "cumpla" la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) y aporte a los municipios sevillanos "los 60,2 millones de euros que se le adeudan" desde que inició la legislatura en 2019, "que se suman a los más de 130 millones que había acumulado" cuando gobernaba el PSOE.

Sánchez ha alertado "del ahogo financiero que el impago completo de este fondo" supone para los municipios de la provincia, "privándoles" de unos recursos "fundamentales" para prestar servicios públicos de calidad, "más en un momento de emergencia económica como el actual", ha explicado la formación en un comunicado.

"Ponerse al día en el pago de la Patrica supondría un balón de oxígeno a los presupuestos municipales que podrían incrementar las partidas destinadas al fomento del empleo, a políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista, a la promoción de vivienda pública, o a inversiones en colegios", ha señalado Sánchez.

Del mismo modo, desde la formación de izquierdas se ha reclamado "el fin del maltrato de la Junta a los ayuntamientos", remarcando que el incumplimiento de esta ley autonómica implica "ya una deuda de más de 192,8 millones de euros con las entidades locales sevillanas y alrededor de 960 millones con las de toda Andalucía".

Igualmente, el diputado autonómico ha tachado de "inentendibles" las "excusas" dadas hasta ahora por PP y Ciudadanos para "justificar el impago completo" de unos ingresos "estructurales" que, según ha puntualizado, "podrían dedicarse a numerosos planes de empleo, actuaciones de mejora y climatización en colegios públicos y a todo tipo de inversiones dirigidas a reactivar la vida económica de los pueblos y ciudades".

Por último, desde UP se ha anunciado que se preguntará por este tema al gobierno regional en el Parlamento de Andalucía. "Queremos saber cuáles son las explicaciones que la Junta ha dado a los ayuntamientos sevillanos para no pagarles lo que se les debe. No se puede seguir mirando hacia otro lado ante esta injusticia", ha concluido el diputado.