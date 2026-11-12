La UPO acoge actividades sobre el emprendimiento universitario y nuevas iniciativas en la 'Semana del Emprendimiento'

Archivo - Foto de recurso de alumnos. - UPO - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El campus de la Universidad Pablo de Olavide acogerá del 18 al 26 de noviembre la 'Semana del Emprendimiento', una serie de actividades que abordarán temas del emprendimiento universitario como son la transferencia de resultados de investigación a la sociedad y al mercado, el emprendimiento femenino, el proceso de generación de nuevas iniciativas emprendedoras o la irrupción de la inteligencia artificial.

Según ha informado la institución universitaria en un comunicado, estas actividades están organizadas por la Universidad en colaboración con Andalucía Emprende, fundación pública dependiente de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía.

En palabras de la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Pablo de Olavide, Amapola Povedano, "la Semana del emprendimiento en la Olavide, enmarcada dentro de la Semana Global del Emprendimiento (SEW 2026), tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora en nuestra comunidad universitaria. Para ello, se han diseñado diferentes actividades que pretenden ser un lugar de encuentro entre el estudiantado, el PDI, el PTGAS y los diferentes actores del ecosistema emprendedor del que formamos parte".

Con la coordinación y gestión del Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación UPO y bajo las directrices de la Dirección General de Empleabilidad y Emprendimiento, las actividades comenzarán el próximo miércoles 18 de noviembre con una 'Jornada de Emprendimiento Tecnológico' compuesta por dos talleres prácticos y centrados en temáticas de máxima actualidad: 'Taller de Marketing Digital' y 'Taller de Inteligencia Artificial', impartidos por Juan Ceballos Pérez y Juan Monllor, respectivamente.

Las actividades continuarán el jueves 19 de noviembre con la celebración del 'Día de la Mujer Emprendedora', una actividad coorganizada junto con Andalucía Emprende y que consiste en una mesa redonda que reunirá a una empresaria de éxito y a una joven emprendedora que compartirán con el público asistente experiencias profesionales y consejos prácticos.

Por su parte, el viernes 20 de noviembre la universidad acogerá como anfitriona el III Encuentro de Emprendimiento Universitario, un encuentro anual de representantes y servicios de emprendimiento de las universidades públicas andaluzas, coorganizado junto a Andalucía Emprende.

Por último, la jornada se cerrará con una mesa redonda de personas expertas en emprendimiento y entidades del ecosistema andaluz, quienes analizarán los recursos existentes en el ámbito universitario y su entorno para ayudar en el proceso de transferencia del conocimiento al mercado y la creación de spin-offs.

Para continuar con las actividades de la 'Semana del Emprendimiento en la Olavide', del 20 al 22 de noviembre la UPO acogerá, por cuarto año consecutivo, el evento Techstars Startup Weekend Sevilla 2026.

A lo largo de dos días, más de 100 participantes trabajarán en equipo para transformar sus ideas en proyectos de emprendimiento viables y para ello contarán con la mentoría de profesionales en un entorno dinámico e inspirador coordinado por Jaime Aranda.