UPO y Andalucía Acoge lanzan un plan de formación para intérpretes de lenguas menos comunes en apoyo a los refugiados

Formación a intérpretes de lenguas de menor difusión, un proyecto de la UPO y Andalucía Acoge. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del grupo Interglosia de la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con la Federación Andalucía Acoge, han puesto en marcha un programa de capacitación para intérpretes de lenguas de menor difusión en contextos de protección internacional sin formación previa, con el objetivo de "proteger los derechos de los refugiados con lenguas de menor difusión".

Según ha informado el centro educativo en un comunicado, en lo que va de año, Andalucía ha registrado casi 14.000 solicitudes de protección internacional, lo que la convierte en la segunda comunidad autónoma con mayor número de peticiones, tal y como consta en los datos del Ministerio del Interior según el centro.

Sin embargo, ha continuado, encabeza el número de personas refugiadas atendidas: con 11.334 hasta junio, según el informe del Sistema de Acogida de Protección Internacional (Sapi).

"Muchas de estas personas hablan lenguas poco extendidas y se enfrentan a una barrera invisible pero determinante: el idioma", ha identificado la UPO, al tiempo que ha apostillado que, para atender esta necesidad, ambas entidades "han puesto en marcha un proyecto piloto destinado a formar intérpretes comunitarios en lenguas de menor difusión, como wolof, malinké, bámbara o susu".

El objetivo del mismo es "garantizar una comunicación efectiva que permita a estas personas refugiadas acceder a sus derechos en igualdad de condiciones".

"En muchos casos, las organizaciones de acogida recurren a personas de la misma comunidad de origen de quienes solicitan protección, que actúan como intérpretes sin conocimientos técnicos ni preparación, lo que puede comprometer tanto la calidad del servicio como los derechos de las personas refugiadas", ha expresado la UPO.

En este sentido, el programa busca profesionalizar su labor y ofrecer garantías mínimas de calidad comunicativa, un derecho recogido en diversas normativas nacionales e internacionales.

Por su parte, la investigadora del grupo Interglosia de la UPO y colaboradora del proyecto, Mariana Relinque, ha incidido en que "el idioma no puede convertirse en un obstáculo para acceder a la salud, la justicia o los servicios sociales".

"Queremos ofrecer una respuesta a una necesidad real: dotar de herramientas, técnicas y principios deontológicos básicos a quienes ya actúan como intérpretes sin haber recibido formación previa", ha expresado la investigadora.

El programa, impulsado por el grupo de investigación Interglosia de la UPO y financiado por Universidad, ofrece una formación de 40 horas distribuidas en 15 sesiones.

Estas se desarrollan en modalidad mixta, presencial y virtual, en la sede de la Federación Andalucía Acoge en Sevilla y Jerez. El equipo docente está compuesto por profesorado de la UPO, personal de la Federación e intérpretes profesionales.

En esta edición participan 19 personas de distintas comunidades lingüísticas que ya colaboran como intérpretes en contextos de acogida, pero sin formación formal.

Además, el grupo de investigación Interglosia, formado por investigadores del Departamento de Filología y Traducción de la UPO, centra su trabajo en los procesos de traducción e interpretación en contextos multiculturales.

El equipo promotor del proyecto lo integran Mariana Relinque, Estela Martín Ruel, Francisco Vigier, Nazanin Lajevardi y Reda Hafidi.