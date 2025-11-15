La UPO y la Cámara de Comercio de Sevilla estrechan lazos para fomentar empleabilidad y emprendimiento

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Cámara de Comercio de Sevilla firman un protocolo de colaboración. - CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Cámara de Comercio de Sevilla han firmado un protocolo de colaboración para desarrollar acciones conjuntas que fortalezcan la presencia de la empresa, la empleabilidad y el espíritu emprendedor del alumnado.

Según ha informado la Cámara en una nota, el acuerdo fue suscrito por el rector de la UPO, Francisco Oliva, y el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, y contempla el intercambio de información necesaria para identificar áreas de interés común y establecer proyectos conjuntos. La selección de las actividades se realizará siguiendo criterios de reciprocidad y complementariedad de esfuerzos, según recoge el documento.

Esta colaboración permitirá a ambas instituciones acercar la comunidad universitaria al mundo empresarial, ofreciendo una formación complementaria alineada con las necesidades actuales del mercado laboral y fomentando el desarrollo profesional de los estudiantes.