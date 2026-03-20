La UPO celebra en Sevilla una semana de divulgación para "acercar la investigación histórica" y "valorar el patrimonio"

Semana de divulgación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha anunciado este viernes que celebrará del 23 al 27 de marzo de 2026 la séptima Semana de la Historia, una cita de divulgación científica que, bajo el lema 'Tanto por descubrir', reunirá una treintena de actividades dirigidas tanto al público general como a estudiantes de centros educativos. La iniciativa tiene como objetivo "acercar la investigación histórica a la sociedad y poner en valor el patrimonio cultural desde una perspectiva abierta, participativa y conectada con los debates actuales".

Según ha asegurado la UPO en una nota, el programa, coordinado por personal investigador de la UPO, se articula en torno a cinco grandes ejes temáticos: 'Mujeres en la Historia', 'Comprender y vivir el patrimonio', 'Culturas e identidades', 'La Historia a escena' y 'Miradas desde lo diverso'.

A través de estos bloques, la Universidad propone conferencias, rutas por Sevilla, visitas a Itálica, encuentros con investigadores, conciertos, teatro, exposiciones y contenidos radiofónicos y audiovisuales.

La inauguración tendrá lugar el lunes 23 de marzo, a las 10,30 horas, en el Paraninfo de la UPO, y tras ella se celebrará el acto inaugural 'La música en el Quijote', una charla-concierto a cargo del guitarrista y compositor José María Gallardo del Rey, que combinará divulgación sobre la música del Siglo de Oro con interpretación en directo de piezas del Renacimiento y el Barroco.

Uno de los principales atractivos de esta edición es su capacidad para tender puentes entre universidad, ciudad y patrimonio. Así, la programación incluye propuestas como las visitas guiadas 'Vivir en Itálica: casas y urbanismo de la Nova Urbs' e 'Itálica para Europa y para el mundo', así como recorridos por la Sevilla histórica a través de Cervantes, la Baja Edad Media, la judería sevillana o el itinerario de la boda del emperador Carlos V e Isabel de Portugal.

También tendrán lugar "actividades que conectan el estudio del pasado con nuevos lenguajes y formatos de divulgación". Entre ellas, destacan las entrevistas públicas sobre videojuegos e Historia, cine y asesoramiento histórico, o la sesión dedicada a cómo la Historia entra en YouTube de la mano del canal 'Decíamos Ayer'. A ello se suma un programa especial de RadiOlavide y la difusión del pódcast 'Travesías de la Historia. Temporada 1: La mirada de ellas', centrado en el protagonismo de las mujeres viajeras en los siglos XIX y XX.

Otro de los rasgos del programa es su "apuesta por una lectura plural e inclusiva de la Historia". La presencia del eje 'Mujeres en la Historia' se traduce en actividades dedicadas a las sociólogas de Chicago, al trabajo artesanal femenino en el Reino de Sevilla a finales de la Edad Media, a las viajeras románticas o a las mujeres de la nobleza sevillana de los siglos XV y XVI. Además, durante toda la semana podrán visitarse en la Biblioteca/CRAI de la UPO las exposiciones 'Mujeres fundadoras de la Sociología' y 'Tras la celosía. El refugio de San Fructuoso'.

La programación se completa con propuestas que abordan cuestiones como la memoria funeraria de las élites en la catedral de Sevilla, los registros parroquiales de los siglos XVI y XVII, la gran peste del siglo XVII en Sevilla, el cambio social en Andalucía o la relación entre beneficencia, hospitalidad y mujer. También habrá espacio para la escena con actividades como 'Dramatizando el Derecho' y el festival participativo 'UPO Campus Sound: Voices through time', para disfrutar de la música con contexto histórico en un formato abierto y dinámico.