La UPO dará ayudas "extraordinarias" para "dar continuidad" a proyectos sociales de alumnos de la Flora Tristán

Complejo universitario Flora Tristán del Polígono Sur de Sevilla. - PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla dará ayudas "extraordinarias" de entre 600 y 1.000 euros este curso 2026/2027 a los estudiantes de la Universidad que estuvieron alojados en el curso 2025/2026 en la residencia Flora Tristán para así "dar continuidad" al proyecto social del complejo ubicado en el Polígono Sur "y a las eventuales actividades que puedan plantearse en ese marco, contribuyendo con ello a la continuidad de sus estudios universitarios en la Olavide".

"El complejo universitario Flora Tristán no se concibió, desde su origen, como un recurso de alojamiento en sentido estricto sino como un instrumento de intervención social en el Polígono Sur", argumenta la UPO en la resolución del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press.

Las obras acordadas por el Consejo de Gobierno de la Olavide el pasado mes de junio "interrumpen temporalmente la vida ordinaria --la propia convivencia residencial-- a través de la cual dicho objetivo venía materializándose. Ante esta circunstancia, el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales impulsa entre otras medidas dirigidas a preservar la continuidad de dicho proyecto durante el curso 2026/2027 la presente convocatoria de ayudas, diriga a fomentar que el estudiantado que residió en el complejo durante el curso 2025/2026 --y que cuenta ya con vínculos en el barrio-- continúa vinculado a su entorno".

Las ayudas, de 1.000 euros para los que obtengan entre 20 y 30 puntos; y de 600 euros para los de entre 10 y 19 puntos, no serán compensatorias, es decir, son extraordinarias y serán concedidas "en atención a la pertenencia al colectivo objetivo y cerrado". Además, la concesión y percepción de la ayuda es "independiente de la eventual obtención de una plaza de alojamiento durante el curso 2026/2027". "La puesta en servicio del complejo en cualquier momento del curso no determinará la minoración, la revocación ni el reintegro de la ayuda concedida ni generará derecho a ayuda alguna a favor de quienes no resulten beneficiarios conforme a esta convocatoria".