La UPO y la Fundación Labme firman un convenio para el desarrollo de proyectos de impacto social y económico en Sevilla

De izquierda a derecha, José Luiz Muñoz (Fundación LAMBE), el rector Francisco Oliva, la presidenta de LABME Sol Barbado, y el director general de Políticas Sociales de la UPO, Raúl Álvarez. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, y la presidenta de la Fundación Labme Innovación Social, Sol Barbado, han firmado un convenio de cooperación para el desarrollo e implantación de planes y proyectos de impacto social y económico para la revitalización de Sevilla y Andalucía desde la innovación social.

Durante el acto de firma, la presidenta de Labme ha resaltado que "poder contar con la Pablo de Olavide va a suponer un gran impulso para todos los proyectos que estamos desarrollando", mientras que el rector ha destacado que "desde la Universidad se va a aportar todo el talento, el conocimiento y la capacidad de captar fondos conjuntamente para llevar a cabos estos proyectos de revitalización de territorios que son fundamentales, en estos tiempos, para el futuro se la sociedad", informa en una nota de prensa.

El acto también ha contado con la presencia de Raúl Álvarez, director general de Políticas Sociales de la UPO y José Luis Muñoz, de la Fundación Labme. El Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales de la UPO, junto a la Fundación Labme, se centrará en el desarrollo de estos proyectos de innovación y emprendimiento que promuevan soluciones a problemas sociales como pueden ser las desigualdades o facilitar la vida de personas con discapacidad.

En este sentido, se fomentará y promoverá el desarrollo e implantación de acciones divulgativas, formativas y proyectos que permitan la revitalización de los territorios desde la innovación y el emprendimiento social.