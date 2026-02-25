La UPO inaugura en Sevilla su feria de empleo para conectar a estudiantes con el sector e "incentivar el emprendimiento"

Acto de inauguración de la X Feria de Empleo y Emprendimiento de la UPO - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha anunciado que ha acogido en la mañana de este miércoles el acto de inauguración de la X Feria de Empleo y Emprendimiento de la UPO, un evento impulsado por la Dirección General de Empleabilidad y Emprendimiento y organizada por el Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación UPO. Su objetivo es conectar "al estudiantado con el sector empresarial" algo "muy importante para incentivar la cultura del empleo y el emprendimiento".

Según ha informado la UPO en una nota, la actividad se desarrollará hasta el próximo viernes con dos jornadas presenciales en el campus de la Olavide, miércoles y jueves en horario de 10,00 a 17,00 horas, y una última jornada en formato online a través de una plataforma virtual.

El acto de inauguración, presidido por el rector, Francisco Oliva Blázquez, ha contado con la presencia de la viceconsejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Beatriz Barranco Montes, y con la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la UPO, Amapola Povedano Díaz. También han estado presentes en el acto la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones, Laura López de la Cruz; el presidente del Consejo Social, Iván Pestaña Ruiz, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, así como decanos y vicedecanos de las diferentes facultades, y representantes de empresas y entidades participantes en el evento.

Citando el informe de la Fundación Progreso y Desarrollo de 2025, Oliva ha destacado que el 77,6% de los titulados universitarios jóvenes encuentra empleo acorde con su formación. Además, ha subrayado que en el caso de la Olavide el 69% de sus egresados encuentra trabajo estable en los primeros dos años tras los estudios, situándose cuatro puntos por encima de la media andaluza, según datos de Argos. Por último, el rector ha hecho alusión a las 2.414 prácticas de estudiantes en empresas gestionadas en el último curso y a los más de 1.000 convenios de colaboración con empresas y entidades para este fin.

Por su parte la viceconsejera ha señalado que esta feria es "una iniciativa magnífica después de la formación para que los estudiantes puedan insertarse en el mundo laboral, y es también una oportunidad de unir talento y oportunidades de empleo". Barranco, ha mostrado el apoyo de la consejería a esta actividad, en la que la Junta de Andalucía participa de manera activa, y ha alentado al estudiantado a aprovechar las oportunidades que ésta presenta porque "la universidad es un excelente trampolín para encontrar empleo".

Por último, Amapola Povedano ha dado detalle de las diferentes actividades que se llevarán a cabo a lo largo de estos días y ha agradecido a las empresas y entidades participantes su implicación un año más en un evento que alcanza la décima edición y que cuenta con 61 entidades y más de 360 estudiantes inscritos.

Para el primero de los días de esta feria, entre las actividades programadas se encuentra un 'Café con EY', 'Café con Corporación Jiménez Maña', una rueda de entrevistas rápidas con empresas 5x5x5, la actividad 'La magia del emprendimiento' en el stand de Andalucía Emprende y las charlas 'Inteligencia Artificial para mejorar la empleabilidad y la productividad personal' y 'Más allá del currículum vitae: el arte de conectar y colaborar para tu bienestar emocional', estas últimas de acceso libre previa inscripción y enmarcadas en el programa de microcredenciales universitarias de la UPO.

Por su parte, para este jueves está previsto un 'Café con Emasesa', la conferencia 'Cómo superar una entrevista de selección de personal, a cargo de Javier Briosso, de Michael Page; y un Punto de información EU Careers Ambassador de EPSO en el stand de la UPO.