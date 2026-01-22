La UPO participa en un estudio que revela que los endocannabinoides actúan de forma específica sobre neuronas o astrocit

Los investigadores del Laboratorio de Neurociencia Celular y Plasticidad de la Universidad Pablo de Olavide, Antonio Rodríguez-Moreno y Rafael Falcón-Moya - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los investigadores del Laboratorio de Neurociencia Celular y Plasticidad de la Universidad Pablo de Olavide, Antonio Rodríguez-Moreno y Rafael Falcón-Moya, han participado en un estudio internacional sobre las dianas cerebrales de distintos endocannabinoides, que actúan específicamente sobre células diferentes, en este caso neuronas o astrocitos y que ha sido publicado en la revista Nature Neuroscience.
Según ha enmarcado la UPO en una nota, el sistema endocannabinoide del cerebro tiene funciones "muy importantes en procesos como la plasticidad cerebral y en el comportamiento". "Desde hace años se conoce que en el cerebro existen dos tipos de sustancias cannabinoides producidas por el mismo (endocannabinoides) denominadas 2- araquidonil-glicerol (2-AG) y anandamida (AEA). Estos endocannabinoides ejercen su acción activando proteínas situadas en la membrana de distintas células (neuronas y astrocitos) denominados receptores de cannabinoide CB1", ha añadido al respecto.
Los investigadores han estudiado "por qué el cerebro produce distintos endocannabinoides y no sólo un tipo; y si todos tienen la misma acción actuando sobre receptores CB1". Para ello, se ha usado una combinación de distintas técnicas: registros electrofisiológicos de neuronas del hipocampo; técnicas de imagen usando microscopía de dos fotones; varias aproximaciones optogenéticas y farmacológicas y uso de diversos ratones mutantes.
Finalmente, se han obtenido registros electrofisiológicos de neuronas y astrocitos y se han medido los niveles de calcio de los astrocitos.
Los resultados obtenidos muestran que 2-AG activa de forma selectiva los receptores de endocannabinoide que están en las neuronas y no en los astrocitos; y que AEA activa receptores de endocannabinoide que están en los astrocitos y no en las neuronas, regulando procesos específicos en cada tipo celular, incluida la plasticidad cerebral por activación de receptores CB1 de los astrocitos.
Al respecto, el catedrático de la UPO, Antonio Rodríguez-Moreno, ha destacado la importancia de estos resultados de cara a futuros estudios cerebrales sobre la acción fisiológica de los cannabinoides al tener que determinar si estos actúan sobre neuronas o astrocitos. "Este descubrimiento pone de manifiesto que distintos endocannabinoides activan diferentes tipos celulares del cerebro, descubriendo el significado fisiológico de la existencia de dos tipos de cannabinoides producidos por el cerebro", ha añadido.