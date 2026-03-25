La UPO presenta los resultados del proyecto Eduods en unas jornadas sobre universidad y Agenda 2030

Jornadas 'El papel de las universidades en la Agenda 2030' en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha celebrado este miércoles las jornadas 'El papel de las universidades en la Agenda 2030', un encuentro académico e institucional en el que han sido presentados los resultados del proyecto 'Ecosistema digital universitario: acelerando los ODS a través del conocimiento' (Eduods).

Según ha indicado la UPO en una nota, durante el encuentro "se ha reflexionado sobre la contribución de la educación superior al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tal como estableció Naciones Unidas, al considerar a los campus como motores de cambio".

La apertura institucional ha contado con la participación del rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva; del director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, David Perejil; y del responsable de Biodiversidad y Clima de CRUE Sostenibilidad, Antonio Gallardo, catedrático de Ecología de la UPO, junto a María Ángeles Huete y Luis Villagarcía, investigadores principales de Eduods.

Durante su intervención, el rector de la Olavide ha destacado tres retos principales en los que la Universidad puede contribuir en el avance hacia los ODS.

"Tenemos que facilitar una visión multidisciplinar y global en la docencia, más allá del conocimiento técnico, para que los estudiantes sean ciudadanos del mundo; en segundo lugar, los ODS tienen que ser también una guía de nuestra investigación, tenemos una responsabilidad de orientarla hacia los grandes problemas que afrontan las sociedades; y, por último, también en la gestión de nuestro propio campus" ha señalado Francisco Oliva.

Por su parte, David Perejil Bricio ha subrayado que la situación actual requiere, además del cómo, afrontar el qué, en referencia al cuestionamiento de las agendas internacionales.

"El compromiso de dejar un planeta mejor o igual a las generaciones que vengan no es nada nuevo, ya lo tenían nuestros abuelos y nuestras abuelas", ha señalado.

El encuentro ha servido también para dar a conocer los principales resultados del proyecto Eduods, una iniciativa de investigación de la Universidad Pablo de Olavide, adscrita a la línea Educación, Cambio y Cohesión Social, Democracia y Políticas Públicas y dirigida por María Ángeles Huete y Luis Villagarcía.

El proyecto parte de la premisa de que la transformación digital inclusiva y sostenible puede desempeñar un papel decisivo en el avance de la Agenda 2030, en un contexto en el que una parte significativa de sus metas muestra signos de estancamiento.

En este marco, Eduods plantea a la UPO como un laboratorio vivo de políticas públicas desde el que analizar cómo se utiliza la información en la universidad y en qué medida estos procesos contribuyen al aprendizaje colectivo, al fortalecimiento de las capacidades institucionales y a la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito universitario.

Entre sus objetivos se encuentran el estudio de los procesos de adquisición, aplicación y difusión de la información en la toma de decisiones orientadas a los ODS; la identificación de las condiciones organizativas, tecnológicas y de gobernanza que influyen en estos procesos; y la propuesta de estrategias para reforzar el ecosistema digital universitario como infraestructura de conocimiento, seguimiento y aprendizaje.

Organizada por el Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global (CEI CamBio), coordinado por la UPO, las jornadas han incluido una mesa dedicada al espacio de acción de las universidades en la Agenda 2030, así como distintas intervenciones centradas en sostenibilidad, gobernanza, comunicación y transformación digital en el ámbito universitario.

Un programa que ha reunido a personal investigador y representantes de distintas universidades e instituciones comprometidas con el impulso de los ODS desde la educación superior.