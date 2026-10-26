UPO de Sevilla y Banco Santander renuevan su colaboración para un mayor acceso a la educación superior e investigación

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva (i), y el presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte, ratifican el convenio entre ambas instituciones - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y Banco Santander refuerzan su compromiso conjunto con el fin de mejorar el acceso a las posibilidades que ofrece la educación superior, mediante la renovación de un acuerdo de colaboración que permitirá seguir ampliando las oportunidades de formación, investigación y desarrollo profesional de estudiantes y jóvenes investigadores.

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, y el presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte, han ratificado así el convenio general de colaboración entre ambas instituciones, que estrecha una colaboración mantenida lo largo de los últimos años en apoyo de la educación superior y el desarrollo de la comunidad universitaria de la Olavide, informa la institución académica en una nota de prensa.

Oliva ha agradecido la apuesta continuada que hace Banco Santander por las universidades: "Una apuesta por el talento y el conocimiento que generamos en la Universidad, con ayudas reales para el estudio, para incentivar la investigación y el talento".

Por su parte, el presidente de Santander Universidades ha puesto de relieve una trayectoria de colaboración "de más de 30 años" de la entidad con la educación superior, lugar "donde reside el ascensor social y donde se puede favorecer el progreso general de la sociedad".

DETALLES DEL CONVENIO

Esta alianza permitirá reforzar durante los próximos dos años las oportunidades de formación y desarrollo académico y profesional del estudiantado de la Universidad Pablo de Olavide a través de diferentes programas de ayudas económicas para el estudio y la movilidad internacional. Asimismo, contempla actuaciones destinadas a apoyar la actividad investigadora, especialmente en las primeras etapas de la carrera científica, y a contribuir a la mejora de la calidad y el impacto de las tesis doctorales.

El convenio se articula en torno a tres grandes objetivos: facilitar el acceso a una educación universitaria de calidad, promover el emprendimiento y favorecer la empleabilidad. De este modo, ambas instituciones buscan ampliar las oportunidades de estudiantes, egresadas y egresados, así como de investigadores noveles.