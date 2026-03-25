La UPO de Sevilla celebra su X Carrera Popular el 19 de abril a beneficio de la Asociación Crecer con Futuro

Presentación de la X Carrera Popular de la UPO, a beneficio de la Asociación Crecer con Futuro. - UPO

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha presentado este miércoles la X edición de su Carrera Popular, que se celebrará el domingo, 19 de abril, a las 11,00 horas en su campus. Este evento deportivo y solidario se celebra un año más como una jornada festiva en la que la comunidad universitaria y vecinos de Sevilla pueden participar y disfrutar de un día saludable en el campus universitario y contribuir a una causa social.

En esta ocasión, la recaudación de la Carrera contribuirá a la labor que realiza la Asociación Crecer con Futuro. El acto de presentación ha contado con las intervenciones del vicerrector de Campus Saludable y Deporte, Antonio Fernández; la presidenta de dicho colectivo, Encarnación Vega; y la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Victoria Tirsa Hervás, informa la UPO en un comunicado.

"Desde la Universidad entendemos la Carrera Popular como una iniciativa que promueve la actividad física y los hábitos de vida saludables", ha señalado Fernández. "Más allá de la competición, esta cita invita a participar, compartir y disfrutar, poniendo en valor la salud, la convivencia y el compromiso solidario que caracterizan a nuestra comunidad universitaria" ha añadido.

Encarnación Vega ha agradecido a la Universidad su aportación y su apoyo, destacando que "es muy importante que la universidad esté trabajando también, no solamente para el campus dentro del campus, sino que intervenga en la sociedad a través de iniciativas como esta".

De su lado, la edil nazarena, cuyo Consistorio patrocina la Carrera, ha declarado que es muy importante participar "no solo por la práctica deportiva y por llevar por bandera la Universidad Pablo de Olavide sino también por la causa, con una labor por los y las jóvenes es increíble".

El recorrido consta de 5 kilómetros, con salida y llegada en la Plaza América del campus UPO, en una prueba abierta a cualquier persona nacida en 2010 o años anteriores. Las inscripciones, con un coste de ocho euros, incluyen una aportación solidaria; por cada inscripción, un euro será donado íntegramente a la Asociación Crecer con Futuro, cuya misión es contribuir a reducir la pobreza material y afectiva de la infancia y la juventud invisibilizadas y trabajar para lograr un mundo donde menores y jóvenes crezcan con amor e igualdad de oportunidades.

Asimismo, se ofrece la modalidad del 'Dorsal 0' para quienes quieran participar donando íntegramente el importe a la Asociación. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el miércoles 15 de abril a las 15,00 horas. Las inscripciones pueden realizarse de manera online en la web oficial de la X Carrera Popular UPO, donde se encuentra disponible información de las categorías y del recorrido.

En esta edición, serán premiados los ganadores generales en categoría masculina y femenina, y las mejores clasificaciones entre estudiantes y personal de la Universidad, además de destacar el centro universitario con mayor participación. Durante la jornada habrá servicio de ludoteca para menores, masterclass, stands de los colaboradores, animación musical, sorteos de premios y la entrega de trofeos tras finalizar la carrera, completando un día de deporte, solidaridad y convivencia.