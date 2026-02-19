La UPO de Sevilla celebra el Día de la Justicia e Inclusión Social con talleres inmersivos en el campus

La Universidad Pablo de Olavide celebra el Día de la Justicia e Inclusión Social con talleres inmersivos en el campus. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha celebrado este jueves, 19 de febrero en el campus el Día UPO Justicia e Inclusión Social, una jornada participativa para reflexionar sobre accesibilidad, no discriminación e inclusión a través de experiencias prácticas abiertas a la comunidad universitaria.

Entre las actividades, el 'desayuno a ciegas' ha permitido a las personas participantes experimentar, sin apoyo visual, barreras cotidianas que afectan a la autonomía y la comunicación. En paralelo, el recorrido en silla de ruedas evidenció cómo pequeños obstáculos -bordillos, desniveles o itinerarios poco adaptados- pueden condicionar el día a día, para subrayar el papel de la accesibilidad como herramienta que 'cambia vidas', según ha informado la entidad académica en una nota.

También se ha celebrado un taller de lectura fácil orientado a la comunicación accesible para personas con discapacidad intelectual. La iniciativa, impulsada por la Universidad junto a Soifi4equality, ha programado durante la mañana talleres inmersivos, celebrados en la Plaza América del campus, y mesas de experiencias en el Paraninfo, con el objetivo de promover una Universidad y una ciudad más inclusivas desde el aprendizaje en primera persona.

El Día de la Justicia e Inclusión Social ha contado con la colaboración de Diputación de Sevilla, Fundación Cajasol, Ilunion Hotels, NaviLens, City Sightseeing Sevilla y el Proyecto Incluirme, además del apoyo de entidades como la ONCE.