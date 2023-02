La UPO y el Sevilla FC premian los mejores trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de estudiantes universitarios

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Laura López de la Cruz, y el consejero del Sevilla Fútbol Club, Luis Castro Carmona, han presidido el acto de entrega del II Premio Manuel Blasco Garzón de Estudio e Iniciación a la Investigación de la convocatoria 2021-2022 que concede la Cátedra Sevilla FC: Universidad, Empresa y Deporte de la Universidad Pablo de Olavide y que dirige el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, Javier Gálvez González.

En esta nueva edición del galardón con el que se reconoce la excelencia de los mejores trabajos Fin de Grado y Máster, han resultado galardonadas Irene García Esteban, en la Categoría Empresa, con 'Polifenólicos como terapia en la enfermedad de Crohn', con Ana Paula Zaderenko Partida como tutora; y Antonio Romero Romero, en la Categoría Deporte, con 'Análisis de la pérdida de velocidad en la serie en el ejercicio de prensa con y sin restricción de flujo sanguíneo en mujeres', con Pedro Jesús Cornejo Daza como tutor.

Además, el Consejo de Cátedra ha concedido un Áccesit en cada categoría: a María Victoria Santos Pírez con 'Early diagnosis and monitoring of celiac disease in the youth and pediatric population', con Francisco Manuel Martín Bermudo y Ángel Cebolla Ramírez como tutores, en Empresa. Y a José Antonio Páez Maldonado con 'Is training volumen a critical variable determining the adaptations to strenght training?', bajo la tutorización de Fernando Pareja Blanco y Manuel A. Ortega Becerra. Estos tienen una dotación económica de 500 euros mientras que los premios reciben 1.000 euros en cada caso, ha recordado la UPO en una nota de prensa.

En su intervención, la vicerrectora ha remarcado que el objetivo de la UPO es "inculcar el esfuerzo" y ha señalado que esta tarea "no es fácil hoy en día por los modelos existentes en la sociedad que distraen al estudiante". Por este motivo, ha agradecido al Sevilla Fútbol Club esta que "nos ayuda mucho a la universidad en esta labor".

Por su parte, Luis Castro ha felicitado a los premiados y ha recordado que estos reconocimientos se crearon como "homenaje" al que fuera presidente del Sevilla FC en los años veinte del siglo pasado, Manuel Blasco Garzón, "que destacó en muchos ámbitos de la cultura y fue un innovador. Apostó por la educación y la cultura en un momento en que éstas no eran accesibles para todos". Los galardonados, por último, han valorado la "visibilidad" que se les da a sus trabajos de investigación y han destacado la necesidad de la ayuda a la ciencia para esa inversión sea "devuelta a la sociedad multiplicada".

Con este premio, la Cátedra Sevilla FC quiere reconocer la excelencia de los mejores Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster realizados por estudiantes matriculados en la Universidad Pablo de Olavide. De esta forma, se fomenta el estudio, la iniciación a la investigación y la transferencia del conocimiento en distintos campos del saber relacionados directamente con los temas que inspiran la Cátedra, como son la empresa y el deporte.