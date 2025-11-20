La UPO de Sevilla impulsa el tercer Festival Universitario 'Las Impurezas del Flamenco' junto a nueve municipios

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre la III edición del Festival Universitario 'Las Impurezas del Flamenco' junto a nueve municipios sevillanos. Se trata de una propuesta de la Cátedra 'Olavide de Flamenco' con la que la UPO ha apostado "por crear un espacio de formación, investigación y creación sobre este arte en un entorno universitario y en diálogo con la provincia de Sevilla".

Según ha recogido la universidad en una nota, el festival es un proyecto estratégico del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales integrado en los programas de su Servicio de Cultura, y ha contado con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, mediante el Instituto Andaluz del Flamenco, y con el apoyo de nueve municipios sevillanos que "dan cuerpo a su vocación de proyecto de provincia". Estos municipios son Alcalá de Guadaíra, Carmona, La Puebla de Cazalla, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Tomares y Utrera.

La institución académica ha explicado que el festival, iniciado en 2022 y conducido por la Cátedra, se concibe "como un modelo innovador, adaptado a la nueva realidad del flamenco" y se articula en torno a dos grandes ejes como son "la formación teórica y acción artística y cultural".

En este sentido, la edición de este año "propone un viaje hacia la esencia del sentir de los pueblos con mayor tradición flamenca adheridos a la Cátedra", poniendo en valor a quienes "sostienen hoy el flamenco -artistas, creadoras, investigadores, periodistas, escuelas y conservatorios, instituciones y entidades- y creando puentes entre la tradición y las propuestas más contemporáneas de la escena actual".

La programación del festival se desarrollará en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide y en varios espacios de referencia para la cultura en Sevilla, como la sede del Ballet Flamenco de Andalucía y el Teatro Central, con actividades abiertas al público general, algunas de ellas gratuitas.

La Cátedra Olavide de Flamenco nace como respuesta a la Ley del Flamenco y como herramienta universitaria "para articular espacios de formación, acción artística, investigación, promoción y difusión del flamenco integrados en los programas culturales del campus; además de tener como objetivo facilitar un vínculo de los jóvenes con el flamenco", ha detallado la universidad. Está dirigida por Norberto Díaz y cuenta con Eva Yerbabuena como directora artística.

PROGRAMACIÓN

La gala inaugural tendrá lugar el jueves 27 en el Paraninfo de la UPO a las 19,30 horas. Contará con una actuación artística bajo la dirección de Eva Yerbabuena y con la participación de cantaores vinculados a los municipios colaboradores.

Por su parte, el viernes 28, en la sede del Ballet Flamenco de Andalucía, habrá un taller de improvisación y una 'masterclass' impartidas por Andrés Marín. El mismo día, en el Teatro Central, se podrá disfrutar del espectáculo 'Tránsito' de Rosario La Tremendita junto al guitarrista Dani de Morón.

El sábado 29, el Teatro Central acogerá un coloquio sobre la escena contemporánea de la danza flamenca, moderado por el profesor Francisco Aix y con la participación de profesorado universitario, profesionales de la comunicación y la bailaora Vanesa Aibar.