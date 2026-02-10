La UPO de Sevilla programa actividades destinadas a visibilizar aportaciones de mujeres en ciencia desde este martes

Imagen del cartel ganador que ilustra la campaña del 11F en la UPO. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla conmemora el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias (11 de febrero) con un "completo programa de actividades" destinado a visibilizar las aportaciones de las mujeres a la ciencia, reflexionar sobre su invisibilización histórica y fomentar vocaciones científicas desde una perspectiva de igualdad.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, la Delegación del Rector para la Igualdad de Género, a través de la Oficina para la Igualdad, junto con diversas facultades, centros y organismos de la UPO, ha organizado un programa de eventos que incluye conferencias y espacios de divulgación científica.

Según la delegada del Rector para la Igualdad de Género, Mónica Domínguez Serrano, "las mujeres hacen ciencia, aunque en muchas ocasiones no se las nombre", motivo por el que ha considerado que "visibilizarlas es reconocer lo que ya aportan y mostrar referentes a quienes vienen detrás. Despertar la curiosidad de las niñas es abrir puertas a preguntas nuevas, ideas valientes y futuros más justos".

En concreto, el eje central de esta programación será la conferencia '¿Por qué sí existieron grandes mujeres científicas en la antigua Roma?', organizada por la Facultad de Humanidades y que será impartida por la catedrática de Historia Antigua de la UPO, Cristina Rosillo López. El acto tendrá lugar el miércoles, 11 de febrero, a las 12,00 horas, en la Sala de Prensa del Rectorado de la UPO, con entrada libre hasta completar aforo. Durante la conferencia, la profesora Rosillo López abordará el papel fundamental que desempeñaron diversas mujeres en el ámbito científico romano, "cuestionando la visión tradicional que ha presentado la ciencia en la Antigüedad como un espacio exclusivamente masculino".

Junto a esta conferencia, la UPO desarrolla a lo largo de los primeros días de febrero diversas iniciativas con motivo del 11F. Entre ellas, el 'Concurso Póster 11-F', dirigido a la comunidad universitaria cuyo objetivo es "estimular la creatividad y difundir la cultura de la igualdad de género a través de propuestas visuales".

El cartel ganador, cuya autora ha sido la técnica de apoyo a la investigación de la UPO, María Teresa Toledano Cuellar, será la imagen que la UPO, a través de su Delegación del Rector para la Igualdad de Género, utilizará para ilustrar la campaña del 11F. La propuesta creativa ha resultado ganadora por su "carácter diferente y rompedor, capaz de transmitir un mensaje poderoso y comprometido mediante un lenguaje visual propio". También se ha otorgado un accésit a la doctoranda de la UPO, Laura Camila Espitia Morales.

En esta línea, el martes, 10 de febrero, el Área de Filosofía de la UPO, con la colaboración del Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas, de las Mujeres y de Género de la UPO, organiza la actividad 'El efecto Matilda y la escasa presencia de mujeres en la ciencia. Las científicas andalusíes olvidadas como ejemplo', una sesión que "analiza el fenómeno histórico de invisibilización de las contribuciones científicas de las mujeres, con especial atención a figuras femeninas de Al-Ándalus".

En contexto, la programación incluye también una actividad de divulgación en formato radiofónico, el 'Programa Especial de Radio Mundo Sostenible', que se emitirá bajo el lema 'Investigación y Transferencia en la UPO con voz de mujer'. El espacio contará con la entrevista a la vicerrectora de Investigación, Transferencia y Doctorado de la UPO, Antonia Jiménez Rodríguez, así como con las palabras de la delegada del Rector para la Igualdad de Género, Mónica Domínguez Serrano. El programa, realizado por María José Molina Ramírez, del proyecto CEI Cambio, y Candelaria Terceño Solozano, de la Oficina para la Igualdad, estará disponible en la fonoteca de RadiOlavide a partir del 19 de febrero.

De esta forma, la institución académica impulsa esta iniciativa que tiene como objetivo "visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia, la transferencia del conocimiento y el liderazgo universitario desde una perspectiva de igualdad de género".

Asimismo, en el marco del 11F, la UPO participa en el encuentro 'Café con Ciencia 11-F: Invertebrados marinos, esos pequeños desconocidos', que se celebrará el miércoles, 11 de febrero, de 10,00 a 12,00 horas, en la Tecnoincubadora Marie Curie (Sevilla TechPark). En esta actividad, organizada por la Fundación Descubre, participará la investigadora del área de Zoología de la UPO María José Reyes Martínez, acercando la investigación científica a estudiantes en un formato de diálogo cercano.

La programación se completa con iniciativas de divulgación 'online' organizadas por la Fundación Descubre, como el podcast 'Andaluzas y Científicas', en el que participa la investigadora de Botánica de la UPO Marisa Buide, y el carrusel de vídeos '¿Qué es la ciencia para ti? Escucha la voz de mujeres científicas', que reúne testimonios de investigadoras de distintas áreas de conocimiento de la UPO y se difundirá a partir del 11 de febrero en canales digitales.

En suma, la UPO, con estas acciones, se compromete en pro de la igualdad de género en la ciencia y la educación, "impulsando la participación de las mujeres en el ámbito científico y promoviendo una comunidad universitaria más equitativa e inclusiva".