El Consejo de Gobierno aprueba este miércoles la Estrategia de Salud Digital de Andalucía para cinco años

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar en su reunión semanal de este miércoles, 11 de febrero, la Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESDA), que cuenta con una inversión de al menos 316,5 millones de euros para los próximos cinco años, y que ha arrancado ya con proyectos como la tarjeta sanitaria virtual, que se va a integrar en la 'carpeta ciudadana'.

Así lo puso de relieve el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, este pasado lunes en un acto de presentación de dicha estrategia en el que destacó que la tarjeta virtual "nos va a permitir hacer gestiones sanitarias con el móvil desde final de marzo".

Esta estrategia digital, en cuya elaboración han participado más de 1.000 personas, supone, según Sanz, "una apuesta clara por un sistema sanitario más accesible, más inteligente en el uso del dato, más seguro y humano", y está "perfectamente alineada" con los objetivos de la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 (ESA 2030).

Este documento, de "suma importancia", recoge la "planificación sanitaria del Gobierno andaluz para los próximos cinco años", según detalló el consejero de Sanidad.

Compuesta de cuatro líneas estratégicas, 14 objetivos, tres "palancas de cambio" y 203 acciones concretas, contempla "herramientas que permitirán culminar la transformación digital del sistema sanitario público andaluz y mejorar la accesibilidad, así como afrontar los retos que tenemos por delante, como la atención a la cronicidad o las enfermedades raras, y que nos permitirán avanzar en la humanización del sistema y, en definitiva, en la mejora de la asistencia a todos los andaluces", abundó Antonio Sanz.