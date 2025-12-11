La UPO de Sevilla reduce su huella de carbono un 5,6% y revalida dos sellos del Ministerio para la Transición Ecológica

Vista aérea del campus de la Pablo de Olavide. - UPO

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha renovado los sellos 'Calculo' y 'Reduzco', otorgados por la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estas distinciones reconocen el esfuerzo de las organizaciones que calculan y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su actividad.

El Informe de la Huella de Carbono 2024 confirma al respecto que la Universidad ha vuelto a obtener el sello 'Reduzco' tras disminuir su huella de carbono relativa durante el trienio 2022-2024. En este periodo, la Pablo de Olavide ha logrado una reducción del 5,59% con respecto al trienio anterior, informa en una nota de prensa.

Desde 2018, la UPO mantiene el sello 'Calculo', y desde 2021 cuenta además con el sello 'Reduzco', ambos renovados en 2024. La huella de carbono total en 2024 asciende a 2.791,94 tCO2e (toneladas de CO2 equivalente, unidad de medida que se utiliza para cuantificar el impacto climático de distintos gases de efecto invernadero).

Del total, solo un 3% corresponde al alcance 1 (emisiones directas), cifra inferior al 7% registrado en 2023, lo que confirma una tendencia decreciente. El 97% restante proviene del alcance 2 (emisiones indirectas por consumo eléctrico), debido a que la mayor parte de las instalaciones del campus --incluida la climatización-- funcionan con energía eléctrica.

AVANCES EN LA CONTABILIZACIÓN DEL ALCANCE 3

Además de los alcances 1 y 2, la UPO continúa avanzando en el cálculo del alcance 3, que incluye emisiones indirectas generadas por actividades asociadas a la Universidad. En 2024 se ha trabajado en la cuantificación de las emisiones derivadas de los desplazamientos in itinere de la comunidad universitaria y en las emisiones asociadas al consumo de agua correspondientes al año 2023.

Este trabajo sienta las bases para la mejora del cálculo de emisiones en el conjunto de universidades, en coordinación con el grupo de trabajo de CRUE Sostenibilidad.

El cálculo anual de la huella de carbono permite establecer un sistema de seguimiento y definir medidas que permitan avanzar en la reducción progresiva de emisiones. Tras el análisis de 2024, la UPO ha elaborado un Plan de Reducción para 2025, cuyo objetivo es disminuir en un 5% las emisiones respecto al año anterior.

Este compromiso implica una reducción estimada de 140 tCO2e, mediante acciones que se adoptarán de forma coordinada en las distintas áreas de actividad de la Universidad.