La UPO suspende en Sevilla las actividades en el exterior pero mantiene las clases tras el aviso por vientos de la Aemet

Archivo - Estudiantes en la UPO. Archivo. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha anunciado que, de cara a los avisos naranjas decretados por la Aemet para la provincia de Sevilla para este miércoles, 11 de noviembre, ha suspendido las actividades en el exterior durante la jornada, si bien mantendrá las clases y las actividades docentes al interior, que se desarrollarán con normalidad.

En un comunicado, la UPO ha advertido del riesgo de accidente por caída de ramas, árboles o superficies pesadas y ha pedido prestar atención a los avisos oficiales de al Aemet y a las comunicaciones universitarias.

Además, ha urgido "no atender a los mensajes que puedan circular en redes sociales" y atender tan solo a canales oficiales.