Urbanismo aprueba la construcción de cuatro edificios de 60 viviendas en la calle Jerusalén en Sevilla

Archivo - Grua, Construcción - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla va a proponer este jueves al Consistorio la aprobación definitiva del Estudio de Ordenación para la construcción de cuatro edificios de 60 viviendas en la calle Jerusalén, número 15.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, este nuevo proyecto tiene como promotor a la empresa Rusticana Real Estate S.L en una parcela en la que actualmente hay un "esqueleto de hormigón" en este punto del barrio del Polígono San Pablo de la capital sevillana.

En el orden del día del Consejo de este jueves consultado por Europa Press, también se recoge la adjudicación de tres parcelas de propiedad municipal de la calle Vascongadas a la empresa Napter Patrimonio Inmobiliario S.L.

En concreto se enajenan tres parcelas residenciales en los números 4, 8 y 14 con destino a "uso residencial libre y otros usos compatibles permitidos por el planeamiento". La operación tiene un valor de 2,5 millones de euros.

DOS PROYECTOS CON EL RÍO GUADALQUIVIR COMO PROTAGONISTA

El Consejo de Gobierno también propone al Ayuntamiento la aprobación del Convenio urbanístico entre la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para la modificación de la ordenación urbanística en el Canal Expo y los Jardines del Guadalquivir.

En relación con este convenio, el Ayuntamiento se haría cargo de los Jardines del Guadalquivir, --que suman 80.000 metros cuadrados de zona verde y se encuentra también abandonado-- y gana una parcela situada en el número 44 de la calle Doña María Coronel, junto a la casa de hermandad de la Mortaja, un solar que lleva años abandonado, y otra en Simón de Pineda, número 23, que actualmente usa la Hermandad de la Milagrosa.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguró en octubre que "en un futuro, ese espacio tendrá un uso terciario con zonas verdes, más de 200 aparcamientos y limitando el uso para hoteles".

El Convenio defiende la apertura de este espacio, "actualmente sin uso y de transición entre la ciudad", los Jardines del Guadalquivir y el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, "habilitando su utilización y disfrute por parte de la ciudadanía". Además, indica que económicamente, supondrá una "importante inyección para el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, potenciando el poder de atracción del parque a nuevas empresas que lo elijan como ubicación".

En paralelo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio para la construcción de la pasarela peatonal que tendrá el nombre de Princesa Leonor. La ubicación está prevista entre los puentes de San Telmo y de los Remedios que llevará el nombre de Princesa Leonor.

En esta línea, Seville Cubic River SLU, promotora, será quien asuma el coste de la ejecución de la pasarela cuyo plazo de inicio será, como máximo, de 12 meses desde el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias estableciendo un plazo máximo de ejecución material de otros 24 meses.