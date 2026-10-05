Urbanismo avala una torre de nueve plantas para usos terciarios en el antiguo Mercado de San Pablo de Sevilla

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SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle en el número 5 de la calle Ada del barrio del Polígono San Pablo, donde se ubicaba un supermercado trasladado en 2020, promovido por la entidad Kategora Sevilla Development con el propósito de completar, adaptar o modificar ciertos parámetros urbanísticos de ordenación detallada para la construcción de una torre de nueve plantas con una altura máxima de 33,5 metros para usos principal terciarios.

Según ha recogido el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y el expediente urbanístico consultado por Europa Press, dicho estudio especifica que estas alteraciones se realizan sin modificar el uso principal, la edificabilidad o el aprovechamiento urbanístico general del terreno, además de que el plan permitirá la instalación de servicios avanzados, equipamientos públicos, un 10 por ciento de aparcamiento en superficie y una vivienda por cada 8.000 metros cuadrados edificables.

En este contexto, la parcela se encuentra justo al límite del nuevo sector urbanizado de 'La Cruz del Campo', que alberga edificios de viviendas que alcanzan hasta 15 plantas sobre rasante y se armonizará con el nuevo edificio terciario, liberando espacio para accesos y espacios verdes.

El PGOU de Sevilla establece explícitamente que en parcelas de Servicios Terciarios de superficie superior a 5.000 metros cuadrados --esta parcela agrupada suma 10.445 metros-- es obligatoria la aprobación de un Estudio de Detalle para definir y precisar la solución volumétrica final.

Además del aumento de la altura máxima a 9 plantas (33,50 metros), el Estudio de Detalle modifica y concreta varios parámetros urbanísticos clave respecto a lo que establecía originalmente el PGOU respecto a la separación a linderos y alineación al vial, la reducción de retranqueo perimetral, que reducirá la separación entre parcelas de diez a ocho metros, así como la alineación a la vía pública para favorecer el acceso.

Igualmente, al reducir la huella necesaria para agrupar la edificabilidad en vertical, la envolvente del edificio se desplaza y reordena respecto a los linderos y al parque contiguo de la Cruz del Campo y se autorizará destinar como máximo un 10 por ciento de las plazas de aparcamiento exigidas a la superficie libre de la parcela sobre rasante y la totalidad de la parcela en sótano. En cuanto al ajardinamiento, todo el espacio libre de edificación que no se destine a accesos o a aparcamiento debe enverdecerse obligatoriamente.

USOS COMPATIBLES AUTORIZADOS

Aunque el uso principal será Servicios Terciarios en todas sus categorías, el plan ha precisado que permitirá el uso residencial ligado al edificio, con un límite de una vivienda por cada 8.000 metros cuadrados edificables y un máximo de 150 metros cuadrados construidos por vivienda; así como todas las categorias de servicios avanzados,

Los usos avanzados se autorizan en todas sus categorías, al igual que equipamientos y servicios públicos, talleres de mantenimiento del automóvil y talleres domésticos en las plantas baja y primera. Se autorizan de igual manera construcciones auxiliares como casetas de control de acceso y guarda en los linderos frontales, un murete ciego a medio metro de altura que podrá completarse con setos o protecciones diáfanas hasta una altura total máxima de 2 metros.

En contexto, el terreno formaba parte históricamente de los suelos logísticos e industriales del eje de la antigua fábrica de Cruz del Campo y Abengoa, con naves, almacenes y suelos de carácter industrial y comercial periférico, que no recibían uso tras el traslado de las actividades de la zona.

Actualmente, la parcela de la calle Ada, 5 cuenta con una edificación con más de 4.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de casi 6.000 metros cuadrados y la aprobación definitiva del plan quedará condicionada a las exigencias que pueda establecer el informe de la Dirección General de Aviación Civil.